Cisgenesi: ecco a cosa serve

Cisgenesi: trasferimento di un gene integro tra due varietà della stessa specie o di specie sessualmente compatibili. La cisgenesi riproduce il trasferimento di un gene che avviene naturalmente con un incrocio, ma limita il trasferimento al solo gene di interesse, senza alcun background. Alcune varietà (es. i vitigni) sono famose per le loro caratteristiche qualitative che costituiscono un grande valore economico, sebbene possano presentare specifici difetti come, ad esempio, la suscettibilità ad alcune malattie: in questo caso, trasferire il solo gene di resistenza consente di rendere la varietà resistente, lasciando tutto il resto assolutamente inalterato.

