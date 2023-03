Genome eding: cos’è e come viene utilizzato

Genome editing: piccole mutazioni inserite in modo mirato in specifici geni e capaci di modificare la funzione del gene stesso. Il genome editing è basato su un meccanismo evoluto dai batteri per difendersi dai virus: il cuore del sistema è una proteina chiamata Cas9 che, quando viene abbinata ad una guida molecolare, è in grado riconoscere una precisa sequenza di DNA definita a priori dall’operatore.

A seguito del riconoscimento, Cas9 taglia la molecola del DNA, attivando i meccanismi naturali di riparazione che ripristinano l’integrità della sequenza, introducendo – con una certa frequenza – delle mutazioni nei dintorni del punto di taglio.

