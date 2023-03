Sciampagna. In un libro la storia tutta italiana dello spumante classico

Che cos’è la Sciampagna? Qual è la sua storia? Quali sono i tratti enografici che la definiscono ancora oggi? Un libro prova a rispondere a tutte queste domande. Si tratta di “Sciampagna. Lo spumante classico italiano” (Marcianum Press) curato da Giampaolo Zuliani con il coordinamento di Alice Lupi.

Lo spumante italiano da metodo classico indagato in profondità: tra le radici in cui affonda la sua storia. Le sue influenze nel costume e nella società, nel racconto della sua sensorialità specifica. Le capacità di accompagnare il cibo tradizionale e quello della cucina contemporanea. E ancora, i numerosi enogrammi che consegnano al degustare un messaggio irresistibile: la seduzione, di cui l’arte ha subito il fascino. L’eleganza e l’italianità del nostro metodo classico si intersecano nel perlage sottile ma sempre foriero di allegria per una festa senza fine.

