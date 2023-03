Parco Agrisolare. Pubblicato secondo elenco beneficiari per 500 milioni di euro di contributi

ROMA – È stato pubblicato oggi il secondo elenco dei soggetti beneficiari della misura Parco Agrisolare, prevista dal Pnrr.

Alle 2.175 imprese inserite nella nuova graduatoria vengono assegnati contributi a fondo perduto per un importo complessivamente pari a circa 55 milioni di euro.

Conclusa in questo modo l’istruttoria delle domande presentate sul primo bando pubblicato dal Ministero. In totale sono stati finanziati 7.428 beneficiari per un totale di circa 500 milioni di contributi a fondo perduto.

Nei prossimi mesi il Masaf pubblicherà un secondo bando. A darne notizia è il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it