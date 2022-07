Parco Agrisolare, Centinaio: Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, opportunità per diversificare fonti energetiche e ridurre costi

ROMA – “Una misura che potrà contribuire a diversificare le fonti energetiche e a ridurre i costi sostenuti dalle aziende del settore primario”.

Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Mipaaf sull’investimento “Parco Agrisolare”, a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro nell’ambito dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate a interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.

Il contributo potrà coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture. Gli interventi ammissibili all’agevolazione devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Insieme a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione per migliorare l’efficienza energetica delle strutture. Il target finale da raggiungere è l’installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 375.000 kW, che concorrerà ad aumentare la sostenibilità e la resilienza del settore. “Negli ultimi mesi di fronte all’escalation dei costi energetici e al caro bollette è emerso con chiarezza quanto siano necessarie misure per differenziare le fonti di energia e interventi per abbattere i costi sostenuti dalle aziende. L’auspicio è che la misura consenta alle imprese di avere reali vantaggi e che siano nelle condizioni di poter usufruire di questi fondi quanti più soggetti possibili”, conclude Centinaio.?

