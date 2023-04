Vino. Avanza (Azione): patrimonio italiano, ora protetto in Parlamento

VERONA – “Il Vinitaly è un’occasione che ogni anno ci permette di ricordare quanto sia importante la filiera del vino per il nostro Paese.

L’Italia è il primo paese al mondo per produzione vinicola, eppure fino a pochi mesi fa non esisteva un luogo istituzionale in cui ascoltare, tutelare e promuovere il settore. Per questo Azione ha promosso la nascita dell’intergruppo parlamentare dedicato al vino, presieduto dalla deputata Daniela Ruffino e composto da una ventina di parlamentari tra Camera e Senato di tutti i gruppi politici. Il vino è un patrimonio italiano, è di tutti, non segue fazioni politiche, ed è giusto che la filiera venga ascoltata in modo trasversale”. Lo afferma in una nota Caterina Avanza, responsabile Agricoltura di Azione.

Chi è Caterina Avanza

Consigliera politica al Parlamento europeo per la delegazione francese di Renew Europe e responsabile Agricoltura per Azione. Laureata in scienze politiche, master in diritto europeo alla Sorbona e mamma di due bambini. 10 anni di esperienza nel privato nel settore dei sondaggi e della comunicazione politica. Parte dello staff di campagna di Emmanuel Macron come responsabile opinione, successivamente responsabile dei territori per En Marche! e coordinatrice della campagna delle europee per En Marche nel 2019. Candidata alle europee per Siamo Europei nel 2019 nella circoscrizione Nord-Ovest. Nel luglio 2022 decide di abbracciare il progetto politico di Carlo Calenda, unendosi ad Azione.

