Salame Cacciatore DOP in tavola e la Pasqua è servita

MILANO – La Pasqua in Italia è tradizionalmente legata ad abitudini gastronomiche che, oltre all’apertura delle uova di cioccolato e all’assaggio di una buona fetta di colomba, non possono non contemplare durante la tipica “colazione pasquale” un buon salame, di cui i nostri territori sono ricchi.

In particolare, non può mancare il Cacciatore Italiano che, tra i salami, è una delle DOP più consumate e apprezzate dal consumatore. Salame che – come indicato dal suo storico Disciplinare di Produzione – può essere prodotto in ben undici regioni italiane.

Dal sapore dolce e delicato, le caratteristiche dei Salamini Italiani alla Cacciatora sono legate alla certificazione di Denominazione di Origine Protetta che garantisce che vengano prodotti utilizzando materia prima esclusivamente italiana e nel rispetto della ricetta tradizionale. Si usano come ingredienti solo tagli nobili, sale, pepe e tradizionalmente un pizzico d’aglio.

Dunque, è proprio il marchio DOP che rappresenta per il consumatore la garanzia di gustare i veri Salamini Italiani alla Cacciatora, come da tradizione.

La loro versatilità fa sì che possano essere gustati semplicemente con del buon pane, nella tipica torta pasqualina da preparare per il giorno di Pasquetta e per le imminenti gite fuori porta o in tante sfiziose ricette consultabili sul sito https://salamecacciatore.it/ricette/

I Salamini Italiani alla Cacciatora DOP sono prodotti solo con suini allevati nel Nord e Centro Italia e il suo rigido Disciplinare di produzione ne fa un salame unico e dagli interessanti valori nutrizionali. Negli ultimi anni, grazie ad un’attenzione sempre più importante alle materie prime, si è notevolmente abbassato il contenuto di sale, lipidi e di grassi saturi. Ricco di vitamine B6, B12 e di potassio, è un alimento adatto a tutti, grandi e piccini, che si presta alle ricette più svariate.

