Danni da fauna. In Emilia-Romagna la Regione mette 3 milioni per il contenimento

BOLOGNA – È stato pubblicato il bando PSR relativo al tipo di operazione 4.4.02 sulla prevenzione dei danni da fauna, approvato lo scorso 27 marzo con la Delibera n. 483.

Il bando intende finanziare investimenti materiali finalizzati a mitigare gli impatti della fauna selvatica autoctona, anche in aree non oggetto di specifici vincoli.

Tra le principali tipologie di intervento finanziabili vi sono:

– Creazione di protezione fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o “shetler” in materiale plastico, reti antiuccello;

– Protezione elettrica a bassa intensità;

– Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissione di suoni;

– Protezioni visive con sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori;

– Acquisto dei cani da guardiania.

Per quanto concerne le risorse finanziarie il bando dispone di oltre tre milioni di euro, che rappresentano una dotazione economica piuttosto consistente, dal momento che l’ultimo bando con una dotazione analoga risale al 2016.

Per presentare le domande c’è tempo fino alle ore 13 del 16 giugno 2023. Per avere maggiori informazioni, il testo del bando è consultabile al seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/2023/prevenzione-danni-da-fauna

