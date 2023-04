Riforma IG. Cia, bene voto in ComAgri su regolamento indicazioni geografiche

ROMA – Grande soddisfazione di Cia-Agricoltori Italiani che esprime il suo apprezzamento a nome di tutto il comparto agricolo per il voto favorevole dato nella Commissione Agricoltura dell’Europarlamento -in unanimità- alla proposta di Regolamento sulla revisione delle Indicazioni Geografiche, fondamentale per l’Italia, Paese che ha il maggior numero di prodotti agroalimentari riconosciuti dall’Ue. Nel nostro Paese, il comparto del cibo e del vino DOP IGP raggiunge un valore complessivo alla produzione di circa 20 miliardi di euro e un export pari a 11 miliardi.

Cia ringrazia il particolar modo Paolo De Castro, il relatore della nuova proposta che ha l’obiettivo di salvaguardare le nostre eccellenze, valorizzarne la qualità, nonché la protezione internazionale, evitando pratiche di contraffazione. Cia accoglie con favore la proposta di revisione del sistema delle Indicazioni Geografiche che rivestono un ruolo centrale e un valore aggiunto per i prodotti dell’UE, oltre a rappresentare uno strumento importante per sostenere gli agricoltori, salvaguardare le tradizioni europee nonché per lo sviluppo regionale e le comunità rurali.

