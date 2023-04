Riforma IG. Isit e Assica, risultato fondamentale per il settore delle certificazioni

MILANO – ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) ed asASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) accolgono con estrema soddisfazione il risultato del voto odierno della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo sul Regolamento Indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e regimi di qualità dei prodotti agricoli. Siamo profondamente convinti che senza il supporto dell’On.le Paolo De Castro non sarebbe stato possibile approvare un pacchetto di 46 proposte di emendamento di compromesso, che copriva circa il 90% delle oltre 1.000 modifiche presentate.

Si tratta di un risultato fondamentale, per nulla scontato, che ha visto ISIT ed ASSICA sempre in prima linea con propri contributi anche tecnici in ogni occasione. Il nostro ringraziamento va in modo particolare all’On.le Paolo De Castro che ha ottenuto un numero significativo di modifiche al testo, che migliorano considerevolmente la proposta della Commissione europea.

“Il testo adottato – commenta Lorenzo Beretta, Presidente di ISIT – rilancia la visione politica delle IG come uno dei pilastri di sviluppo agroalimentare dell’Unione Europea e continua a far evolvere un sistema senza eguali nel mondo, che già funziona in modo efficace. Considerando che i Consorzi rappresentano il motore di sviluppo delle IG, è molto positiva la proposta che essi abbiano maggiori e migliori responsabilità, tra cui la lotta alle pratiche svalorizzanti, poteri erga-omnes e che, per quanto riguarda i criteri di riconoscimento, siano stati salvaguardati gli schemi nazionali, come quello italiano, che già funzionano. Inoltre, siamo particolarmente soddisfatti della possibile deroga nazionale all’origine degli alimenti per animali che rappresentava una delle priorità per la filiera zootecnica. Bene anche la protezione quando le IG vengono utilizzate come ingredienti. Infine, ottima la semplificazione delle procedure ed il passo concreto verso la transizione verde delle filiere IG attraverso la redazione di un rapporto di sostenibilità (non solo ambientale). Il testo approvato, infine, conferma il ruolo centrale della Commissione Europea in materia di IG, mantenendo l’EUIPO confinato ad un ruolo consultivo su questioni tecniche”.

“Speriamo ora – conclude Ruggero Lenti, Presidente di ASSICA – di poter contare ancora sull’aiuto dell’On.le De Castro e del Governo italiano che in Consiglio sta facendo un ottimo ed encomiabile lavoro tecnico-politico, per affrontare la sfida decisiva che si aprirà appena inizieranno i triloghi interistituzionali per arrivare ad un testo condiviso e definitivo. L’obiettivo è giungere entro l’autunno all’approvazione finale e l’Italia dovrà continuare a giocare un ruolo determinante per difendere lo strumento oggi tra i più importanti per tutelare e promuovere la qualità agroalimentare italiana e su questo il Governo potrà contare sul supporto attivo e convinto della nostra Associazione e di tutti i Consorzi aderenti ad ISIT.”

