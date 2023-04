Riforma IG. Ecco come cambia il sistema con il nuovo regolamento europeo

STRASBURGO – Giovedì la commissione per l’agricoltura del Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione sulle nuove norme per le indicazioni geografiche dell’UE per proteggere i prodotti agricoli di qualità.

Con 46 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, i deputati della commissione agricoltura hanno adottato una relazione sulla riforma delle norme dell’UE per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche (IG) per vino, bevande spiritose e prodotti agricoli e regimi di qualità per i prodotti agricoli. Ed ecco di seguito i principali passggi della Riforma che ora sarà al centro delle consultazioni nei cosiddetti Triloghi.

Protezione online e come ingredienti. Per proteggere meglio le IG online, i deputati hanno sostenuto disposizioni per garantire che tutti i domini che abusano del nome di una IG vengano automaticamente chiusi o assegnati a un gruppo di produttori che utilizza legalmente la IG. Per assistere in tale compito, l’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe istituire un sistema di allerta che monitori la registrazione dei nomi di dominio. Come regola generale, ai produttori di prodotti trasformati deve essere vietato l’uso di una IG nel nome del loro prodotto contenente un ingrediente IG, a meno che non sia consentito da un’associazione di produttori.

Procedura di registrazione più semplice. Per eliminare la burocrazia per i produttori, i deputati propongono di ridurre il tempo a disposizione della Commissione per registrare una nuova IG da sei a cinque mesi e limitare il periodo di proroga a un massimo di tre mesi e solo in casi debitamente giustificati. Le autorità nazionali dovrebbero gestire la maggior parte delle richieste di modifica delle registrazioni delle IG esistenti senza che la Commissione le controlli nuovamente per accelerare la procedura di modifica e ridurre il carico di lavoro, hanno aggiunto i deputati. I deputati vogliono che la Commissione, con la sua competenza unica nel settore agricolo, continui ad amministrare il sistema delle IG, piuttosto che l’EUIPO, come proposto nella bozza di testo.

Sostenibilità unica delle indicazioni geografiche. Grazie alla loro lunga e variegata tradizione, i prodotti agricoli protetti dalle IG hanno specifiche caratteristiche di sostenibilità, afferma la commissione per l’agricoltura. I deputati europei propongono che i produttori spieghino il loro impegno per la sostenibilità sociale e ambientale nelle relazioni disponibili per i consumatori su un portale dell’UE.

Più diritti per i gruppi di produttori. Infine, i deputati vogliono che i gruppi di produttori riconosciuti – designati dai paesi dell’UE e che agiscono come unico rappresentante per specifiche IG – abbiano maggiori responsabilità, come stabilire condizioni minime per l’uso di un nome IG o supervisionare il fair use delle IG. Le associazioni di produttori riconosciute dovrebbero inoltre poter ricevere contributi finanziari obbligatori da tutti i produttori del prodotto IG.

Prossimi passi. La relazione sarà ora sottoposta al voto della plenaria del Parlamento, possibilmente durante la sessione del 31 maggio – 1 giugno. Se adottato, i colloqui con i governi dell’UE potranno iniziare una volta che il Consiglio sarà pronto.

Il Sistema IG nella storia. Le IG sono diritti di proprietà intellettuale che identificano prodotti aventi qualità, caratteristiche o notorietà dovuti a fattori naturali e umani legati al loro luogo di origine. Le indicazioni geografiche sono protette dall’UE sin dagli anni ’70. Oggi il registro delle IG dell’UE contiene quasi 3500 voci, che rappresentano un valore di vendita di 74,8 miliardi di EUR. Il valore di vendita di un prodotto con denominazione protetta è spesso doppio rispetto a prodotti simili privi di certificazione.

