Quotazioni grano duro invariate per la terza settimana. A Foggia il Fino vale solo 360-365 euro a tonnellata

FOGGIA – Stabile anche questa settimana il prezzo del grano duro, nelle quotazioni della Borsa Merci di Foggia, nella seduta di mercoledì 26 aprile 2023 (rispetto alla scorsa settimana).

Come ricordato nei giorni scorsi il fondo era stato già toccato con le quotazioni del 5 aprile , quando tutti i valori avevano fatto segnare un ulteriore – 30 euro a tonnellata.

Rispetto a fine giugno 2022 il prezzo del grano duro ha perso circa il 35-40% del valore. A rimetterci sono sempre e soltanto gli agricoltori, ma su questo non c’erano dubbi.

Il prezzo del FINO resta a 360-365 euro/t. (sempre a 360-365 era il 19.4, il 12.4 e 5.4.23; mentre a 390-395 euro/t. il 29.3; a 420-425 il 15 marzo; a 425-430 euro/t. l’8.3.23 come il 1 marzo; era il 22.2 a 420-425 euro/t. così come il 15.2.23 e 8.2.23; era a 435-440 euro/t. il primo febbraio; il 25.1.23 era a 460-465 euro/t.; a 480-485 il 18.1, mentre l’11 gennaio era a 485-490 euro/t. ed a 490-495 euro/t. il 21.12.22).

Stabile anche il BUONO MERCANTILE a quota 350-353 euro/t. (come il 19.4, il 12.4 e 5.4.23 sempre a 350-353 e/t.; a 380-383 euro/t. il 29.3; era a 410-413 euro/t. il 15.3.2023; a 415-418 l’8.3.23, ed anche l’1 marzo 2023; mentre era a 410-413 euro/t. il 22.2, come il 15.2.23 e 8.2.23; il 1.2.23 era a 425-428 euro/t.; a 450-453 euro/t. il 25 gennaio; era a 470-475 euro/t. il 18.1 e a 475-478 euro/t. l’11.1.23 e il 21.12.22 era a 480-483euro/t.).