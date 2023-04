Uva e erba medica: contro i danni da clima i pacchetti Revo Insurance

ROMA – REVO Insurance, unico operatore italiano focalizzato nel business delle specialty lines e dei rischi parametrici per le PMI, amplia la propria offerta assicurativa con due polizze parametriche dedicate alle aziende agricole: REVO ParametricXFitopatie e REVO ParametricX Resa Erba Medica. La prima soluzione è ideata per tutelare i produttori di uva da vino dai danni economici delle fitopatie. La seconda invece tutela le aziende di trasformazione e produzione di erba medica dalle perdite economiche generate dagli effetti della siccità.

Entrambi i prodotti nascono dalla cooperazione scientifica esclusiva tra REVO e Hort@, nata

nel 2008 come spin off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e che si occupa dello sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni per la gestione sostenibile delle colture basati sull’Information & Communication Technologies (ICTs). Il prodotto REVO ParametricXFitopatie si basa su un algoritmo elaborato da Hort@ in grado di determinare l’indice di pressione fitopatologica, ossia la correlazione tra le condizioni climatiche di un’area e lo sviluppo

di fitopatie nel vigneto. Le precipitazioni improvvise, così come l’umidità e del fogliame sono, infatti, fattori che contribuiscono al diffondersi di una patologia, determinando un danno diretto alla produzione di vino. La garanzia scatterà nel momento in cui le elaborazioni scientifiche di Hort@, unite con le rilevazioni di Radarmeteo, registreranno il superamento di un determinato indice di danno calcolato in funzione della varietà coltivata, dell’area geografica interessata e della fitopatia assicurata.

La copertura REVO ParametricX Resa Erba Medica si basa invece su un modello scientifico in grado di stabilire una correlazione tra le condizioni climatiche e la produzione di erba medica, tenendo in considerazione il fabbisogno idrico specifico per le diverse tipologie di terreno e le diverse fasi fenologiche della pianta. Lo scostamento tra la resa effettiva del territorio, rilevata dal modello, e la resa massima storica rilevata in quel territorio produrrà un indice di mancata produzione, utile alla determinazione dell’indennizzo. Questa polizza possiede tutte le caratteristiche per consentire al contraente di poter usufruire delle agevolazioni previste dal Piano di Gestione Rischio in Agricoltura (PGRA), il provvedimento con il quale viene disciplinato annualmente l’intero sistema di gestione del rischio agevolato del settore agricoltura.

Per entrambe le soluzioni sarà Hort@ ad assumere il ruolo di oracolo che, in quanto soggetto terzo e indipendente, verificherà l’evento avverso rilevando l’indice di pressione della coltura assicurata e farà partire l’indennizzo.

“L’attenzione al comparto agricolo testimonia ancora una volta l’impegno di REVO a supporto delle PMI italiane. Le nostre proposte sono tarate sulle esigenze reali e specifiche degli agricoltori, sempre più colpiti da eventi atmosferici straordinari che possono comprometterne il lavoro. La partnership esclusiva con Hort@, unita all’expertise del nostro team di sottoscrittori, ci ha consentito di dar vita a una gamma di soluzioni altamente

specializzate, disponibili in tempi rapidi e in modalità semplificata per tutti gli agricoltori che necessitano di una copertura per l’esercizio della propria attività.” – commenta Roberta Spadoni, Head of Parametric Solutions di REVO.

“Con il nostro impegno più che decennale volto alla valorizzazione dei risultati provenienti dalla ricerca scientifica nel comparto agroalimentare, abbiamo contribuito ad innovare il settore e vogliamo certamente continuare a farlo, sviluppando soluzioni che permettano di realizzare polizze parametriche. Siamo stati tra i precursori nella realizzazione dei sistemi di supporto alle decisioni (DSS) e adesso è arrivato il momento di applicare queste soluzioni anche al mondo assicurativo, sostenendo ancor di più il settore agroalimentare. In REVO abbiamo trovato un partner innovativo, dinamico e concreto” – dichiara Giuseppe Piacentino, Direttore Commerciale di Horta.

Le soluzioni REVO dedicate al mondo agricolo nascono in risposta ai nuovi scenari imposti dal cambiamento climatico e ParametricXResa Erba Medica e ParametricXFitopatie ampliano ulteriormente l’offerta di prodotti parametrici innovativi a sostegno e tutela delle PMI del settore: vanno infatti ad aggiungersi a ParametricXHoney, la soluzione lanciata poche settimane fa che protegge gli apicoltori dalla perdita di produzione del miele legata a eventi atmosferici straordinari.

