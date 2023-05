La flavescenza dorata e i vettori coinvolti nella sua epidemiologia. Giornata di studio ai Georgofili

FIRENZE – Giornata di studio sulla Flavescenza dorata, in presenza e on-line, martedì 9 maggio dalle ore 14.30 all’Accademia dei Georgofili.

Si approfondirà il tema della Flavescenza dorata che si è diffusa in Europa e in Italia a partire dalla metà del secolo scorso grazie all’arrivo in Europa del cicadellide neartico Scaphoideus titanus, strettamente associato alla vite e vettore primario dei fitoplasmi “agenti” della malattia. Negli ultimi anni questa fitoplasmosi ha mostrato una preoccupante recrudescenza epidemica, verosimilmente dovuta a più fattori del sistema “vite-fitoplasmi-vettori” e alle sue interazioni con l’agro-ecosistema vigneto.

Un ruolo non secondario rivestono i cambiamenti climatici e la contrazione della farmacopea ammessa dalla legislazione vigente. In considerazione dell’urgenza di fronteggiare questa nuova emergenza fitosanitaria, la giornata di studio, organizzata su proposta del Comitato Consultivo sui problemi della difesa delle piante, intende avviare un percorso di informazione e interlocuzione rivolto al mondo tecnico di settore, per promuovere il trasferimento alle aziende e al territorio sia dei risultati maturi della ricerca, sia degli indirizzi di “lotta obbligatoria”, definiti dai competenti servizi fitosanitari.

Di fatto, i tecnici delle scienze agrarie, iscritti agli ordini e ai collegi di riferimento, sono riconosciuti da tempo come le figure più prossime a quelle del “consulente fitosanitario” previsto, con ampi compiti di sostegno e miglioramento delle aziende, dal quadro legislativo europeo volto a una progressiva riduzione dei prodotti fitosanitari di sintesi e alla diffusione di una “viticoltura di precisione”.

Parteciperanno il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e l’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

PROGRAMMA(pdf)

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/jXctmf8tr8wyBmmu7

Ore 14.30 – Apertura dei lavori

Massimo Vincenzini, presidente Accademia dei Georgofili

Lorenzo Gallo, Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Maresa Novara, Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Sabrina Diamanti, Presidente Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Ore 14.50 – Relazioni Coordinatore dei lavori: Piero Cravedi, presidente Comitato Consultivo sui problemi della difesa delle piante dell’Accademia dei Georgofili

Marta Martini – Università di Udine

Flavescenza dorata: potenzialità offerte dalle nuove tecnologie molecolari per lo studio di una fitoplasmosi riemergente della vite

Cristina Marzachì – CNR-IPSP di Torino

Flavescenza dorata: novità sulle interazioni tra fitoplasma, pianta e vettore e nuove possibili strategie di difesa da un fitoplasma riemergente della vite

Alberto Alma – Accademia dei Georgofili, Università di Torino | Elena Gonnella – Università di Torino

I vettori: dinamica del ruolo nella epidemiologia della Flavescenza dorata

Bruno Faraglia – Accademia dei Georgofili, Servizio Fitosanitario Centrale Italiano – MASAF

Flavescenza dorata, malattia causata da un organismo nocivo da quarantena: misure di emergenza e norme europee

Francesco Faggioli e Luca Ferretti – CREA-DC Laboratorio nazionale di riferimento Area virus, viroidi e fitoplasmi

Il contributo della Rete Nazionale dei Laboratori nell’ottimizzazione e armonizzazione della diagnosi di Flavescenza dorata e altri giallumi della vite

Ore 17.30 – Interventi e Discussione

Ore 18.00 – Termine dei lavori

