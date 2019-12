Origine, tracciabilità e sicurezza per la sostenibilità dei sistemi agroalimentari. Ai Georgofili il 10 dicembre

Martedì 10 dicembre 2019 (alle ore 10), nella sede dell’Accademia dei Georgofili, si svolgerà un incontro su: “Origine, tracciabilità e sicurezza per la sostenibilità dei sistemi agroalimentari”, organizzato in collaborazione con ENEA – Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali.

Facendo seguito all’inclusione nella Roadmap ESFRI 2018 (Dominio “Health and Food”), l’Infrastruttura di Ricerca METROFOOD-RI – Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition si appresta ora ad affrontare la Fase Preparatoria. La mission è di migliorare la qualità e l’affidabilità delle misure chimiche e biologiche a supporto del settore agroalimentare e condividere e rendere interoperabili dati, informazioni e strumenti metrologici, al fine di migliorare l’eccellenza scientifica nel campo della qualità e sicurezza alimentare e rafforzare le conoscenze, promuovendo la cooperazione scientifica e integrazione.

L’iniziativa intende pertanto rappresentare un momento di confronto tra diversi attori, istituzionali, della ricerca e del mondo delle imprese, sui temi-chiave per la valorizzazione del sistema agroindustriale italiano, dalle produzioni tipiche alle commodities, garantendo origine, tracciabilità e sicurezza delle produzioni agroalimentari.

Programma

10:00 Registrazione

10:30 Saluti e apertura dei lavori

Massimo Vincenzini, Presidente dell’Accademia dei Georgofi­li

10:40 Sviluppi dell’Infrastruttura di Ricerca METROFOOD-RI – Claudia Zoani, ENEA – Coordinatore METROFOOD-RI

11:00 Il sistema di controllo e certi­cazione dei prodotti a denominazione di origine: una garanzia di qualità per il consumatore – Oreste Gerini, Direttore Generale ICQRF-PREF

11:20 Horizons for Food Safety Research – Stef Bronzwaer, European Food Safety Authority EFSA

11:40 La tracciabilità nella fi­liera del biologico – Paolo Carnemolla, Presidente FederBio Servizi

12:00 L’importanza dell’origine del caffè per i nuovi trend di mercato – Massimo Battaglia, Accademia del Caffè Espresso

12:20 Discussione e Conclusioni – Massimo Iannetta, Responsabile Divisione Biotecnologie e Agroindustria ENEA