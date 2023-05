Seta. Verso la ricostituzione della filiera italiana, in Veneto il primo esperimento

TEOLO (PD) – Innovazione, sostenibilità, diversificazione colturale, competitività, tracciabilità per una filiera della seta 100% italiana. Questo è stato l’obiettivo di SERINNOVATION, di cui il CREA è coordinatore scientifico, che presenta i risultati finali il prossimo 10 maggio a partire dalle ore 14:30 presso Il Brolo Azienda Agricola Impresa Sociale – Via IV Novembre, 40, Teolo (PD) -, alla presenza di Luca De Carlo, Presidente della IX Commissione permanente del Senato, Giuseppe Pan, Presidente Gruppo Consiliare Liga Veneta per Salvini Premier e primo firmatario del Progetto di Legge regionale “Via della Seta veneta” a sostegno della gelsibachicoltura, Giorgio Trentin, Direzione Agroalimentare Regione del Veneto e Giuseppe Corti, Direttore CREA Agricoltura e Ambiente.

Nel corso dell’evento, saranno presentate tutte le azioni condotte e le esperienze realizzate nell’ambito del progetto dalle aziende venete, tra cui anche i prototipi di meccanizzazione, messi appositamente a punto per agevolare il lavoro dei gelsibachicoltori. Inoltre, questa sarà una occasione utile per approfondire sia lo stato attuale della filiera, tracciata e certificata, sia le sue potenzialità sia le prospettive di sviluppo per il futuro – in Veneto e nel resto del Paese – grazie al confronto tra le istituzioni, gli stakeholders e le imprese.

Dopo il convegno, seguiranno dimostrazione pratiche nel gelseto, nell’allevamento di bachi da seta e in campo, anche con i prototipi dei macchinari innovativi all’opera.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it