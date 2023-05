BF Spa. Approvazione del bilancio che passa da 269 a 1.120 mln di euro nel 2022

MILANO – L’Assemblea degli Azionisti di B.F. S.p.A. si è riunita mercoledì 10 maggio, in unica convocazione e in sede sia ordinaria, sia straordinaria, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, sotto la presidenza del Prof. Michele Pisante, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, registrando la partecipazione dell’89,55% del capitale sociale.

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023 e reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data. Il valore della produzione consolidato è passato da 269 milioni di Euro nel 2021 a 1.120 milioni di Euro nel 2022. L’EBITDA consolidato è passato da 16 milioni di Euro nel 2021 a 57 milioni di Euro nel 2022. Le variazioni sono imputabili alla variazione del perimetro di consolidamento, oltre agli effetti dell’integrazione in BF delle società partecipate.

Piano di remunerazione ed incentivazione azionario di lungo termine denominato “LTIP 2023-2025”, autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie e delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, con conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale.

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato un piano di remunerazione ed incentivazione azionario di lungo termine denominato “LTIP 2023-2025” (il “Piano”) ai sensi dell’Articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza, destinato all’Amministratore Delegato di BF Dott. Federico Vecchioni e a taluni dirigenti, da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, basato sull’assegnazione di performance share, avente ad oggetto l’assegnazione ai beneficiari del piano di diritti all’assegnazione – a titolo gratuito e al ricorrere di determinate condizioni – di azioni ordinarie, già emesse o di nuova emissione, della Società.

L’aumento delegato prevede, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches ai sensi dell’Articolo 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 631.838 da imputarsi per intero a capitale sociale mediante emissione di massime n. 631.838 azioni al servizio del Piano. L’Articolo 4 dello statuto sociale è stato conseguentemente integrato per riflettere tale previsione.

Il documento informativo relativo al Piano, redatto ai sensi dell’Articolo 84-bis del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) ed in conformità all’Allegato 3A del Regolamento Emittenti medesimo, è a disposizione del pubblico sul sito internet www.bfspa.it, sezione “Investor Relations – Assemblea – 2023 – Assemblea ordinaria e straordinaria 10.05.2023”.

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli Articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché espresso voto consultivo favorevole sulla Sezione II della medesima Relazione.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it