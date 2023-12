BF International e Governo Egiziano hanno approvato il piano pluriennale di sviluppo

IL CAIRO – B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) alla presenza del primo ministro egiziano dr. Mostafa Madbouli, del Ministro degli Approvvigionamenti, dr. Ali el Moselhi, dell’Ambasciatore della repubblica italiana in Egitto, Michele Quaroni, dell’Amministratore di BF International Best Field Best Food Limited (“BF International”), Federico Vecchioni, dell’Amministratore Delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia e dell’Amministratore Delegato di Ocrim S.p.A., Alberto Antolini, il programma strategico pluriennale di sviluppo ed investimento di BF International in Egitto.

Il progetto è caratterizzato da una piena integrazione di filiera, dall’applicazione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, da attività di trasferimento tecnologico e formazione ai partners e agli agricoltori egiziani coinvolti. Il progetto verrà realizzato per il tramite di una joint venture tra BF International e la società locale Future of Egypt e interesserà un sito di 15.000 ettari nella regione di Dabaa.

”BF international considera la realtà egiziana un’opportunità di implementazione di un modello agricolo virtuoso, sostenibile ed a alta tecnologia capace di generale valore per tutti i soggetti coinvolti” ha dichiarato Federico Vecchioni, Amministratore di BF International.

“Questo progetto rappresenta un modello ideale in cui l’intera filiera italiana leader globale di tecnologia e sostenibilità si organizza grazie ad una società capofila come BF per offrire ai Paesi africani uno strumento con cui aumentare la propria sicurezza alimentare perseguendo nel contempo quegli obiettivi condivisi di contrasto ai cambiamenti climatici richiesti dall’Africa anche alla Cop 28. Con un sistema italia pubblico privato che si muove finalmente all’unisono” ha dichiarato Luigi Scordamaglia, Amministratore Delegato di Filiera Italia.

“L’accordo odierno rappresenta un importante punto di arrivo del lavoro svolto dal Governo italiano insieme alle autorità egiziane a seguito delle missione di filiera del settore agroalimentare del marzo scorso guidata dal Vicepresidente del consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani per una vera partnership strategica nel settore della sicurezza alimentare” ha dichiarato l’Ambasciatore Michele Quaroni.

