Durum Days 2023. A Foggia il 17 maggio torna il punto su mercato, prezzi e previsioni del grano duro

FOGGIA – Torna anche quest’anno il Durum Days, l’evento internazionale organizzato dalla filiera del grano duro per fare il punto sulla produzione di grano duro attesa in Italia e nel mondo, che si svolgerà a Foggia, mercoledì 17 maggio dalle 9 alle 17, presso la Camera di Commercio (Via Michele Protano 7). I Durum Days sono organizzati e promossi da Assosementi, Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, Alleanza Cooperative Agroalimentari, Compag, Italmopa, Unione Italiana Food, con la partnership tecnica di Areté, con la collaborazione del Crea e la partecipazione in veste di sponsor di Syngenta-PSB.

Insieme alla consueta retrospettiva di scenario dedicata al settore, sono previste due sessioni tecniche, rispettivamente sulla nuova Politica Agricola Comune e sui mercati, che saranno seguite da due tavole rotonde. Nel pomeriggio a partire dalle 15.00 avrà luogo il Durum Science Workshop dal titolo “La produzione di grano duro dopo il 2020: soluzioni e prospettive per una intensificazione sostenibile”.

Il programma completo è in allegato. Per partecipare in presenza o seguire i lavori in streaming è obbligatoria la registrazione su www.durumdays.com.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it