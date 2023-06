Continental lancia l’app mobile TireTech per le flotte

HANNOVER – Continental lancia la nuova app mobile TireTech a supporto degli operatori di flotte, dei rivenditori e dei tecnici dell’assistenza per massimizzare la sicurezza e l’efficienza dei propri pneumatici per veicoli commerciali ed agricoli.

Questa innovativa piattaforma fornisce un accesso rapido e semplice alle informazioni aggiornate sull’intera gamma di pneumatici e servizi Continental. Disponibile in più lingue, è scaricabile gratuitamente su iOS e Android e facilmente configurabile per soddisfare le esigenze di ogni singolo utente.

Molte le funzionalità offerte da Continental TireTech, tra cui il Pressure-Load Calculator, calcolatore di pressione-carico integrato, che aiuta gli utenti a individuare la pressione più adatta per ogni pneumatico in base al carico sull’asse del veicolo e alle dimensioni del prodotto scelto. L’app consente l’accesso, anche in modalità offline, al database dei dati tecnici sugli pneumatici e alla libreria di immagini di supporto, e permette agli utenti di contattare direttamente il team di assistenza tecnica di Continental in caso di necessità.

L’app Continental TireTech è espressione dell’approccio olistico Lowest Overall Driving Costs (LODC) di Continental: grazie alla corretta pressione che contribuisce a ridurre la resistenza al rotolamento, infatti, aumenta l’efficienza della flotta, si riducono i costi operativi degli pneumatici e diminuiscono sensibilmente le emissioni inquinanti.

Gruppo Continental

Continental sviluppa tecnologie intelligenti, connesse e sostenibili per il trasporto di beni e di persone. Fondato nel 1871 il produttore internazionale di pneumatici, fornitore automotive e partner industriale, offre soluzioni sicure, confortevoli, personalizzate e convenienti. Nel 2022, il Gruppo ha generato un volume di affari pari a 39,4 miliardi di euro impiegando più di 200.000 dipendenti in 57 paesi in tutto il mondo. L’8 ottobre 2021 Continental ha celebrato il 150° anniversario.

La divisione Pneumatici conta 24 siti di produzione e sviluppo in tutto il mondo. Tra i principali produttori di pneumatici con più di 57.000 dipendenti, la divisione ha registrato un fatturato di 14 miliardi di euro nel 2022. Continental si colloca tra i leader delle tecnologie di produzione di pneumatici con un’ampia gamma di prodotti per autovetture, veicoli commerciali e due ruote. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, Continental garantisce un importante contributo alla mobilità sicura, economica ed ecologicamente efficiente. Il portafoglio della divisione Pneumatici include servizi per il commercio di pneumatici e per le applicazioni per flotte, nonché sistemi di gestione digitale di pneumatici per veicoli commerciali.

