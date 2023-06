Al via Vinòforum 2023: Roma protagonista delle eccellenze tricolore

ROMA – Mancano poche ore al debutto della nuova edizione di Vinòforum, Lo Spazio del Gusto di Roma che celebra 20 anni di divulgazione e conoscenza delle migliori eccellenze del Bel Paese. Si conferma il format di successo che ogni anno anima i magnifici spazi di Parco Tor di Quinto, coinvolgendo un numero sempre maggiore di professionisti e appassionati con un calendario ricco di appuntamenti imperdibili. Top Tasting, cene esclusive, momenti di business e approfondimento, una combinazione unica che fa di Vinòforum l’evento enogastronomico più celebre della Capitale.

“La nuova edizione di Vinòforum è alle porte – commenta Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – e come sempre non vediamo l’ora di condividere quest’avventura con il pubblico di appassionati e operatori di settore e di festeggiare con loro il 20esimo compleanno. Un importante traguardo che conferma Vinòforum come un palcoscenico dove anche quest’anno si incontreranno grandi etichette, i nomi più importanti dell’alta cucina, storie di uomini e di territori in momenti d’incontro dedicati al trade e agli appassionati, per un’esperienza all’insegna del gusto e della conoscenza.”

Immancabile l’appuntamento con le Wine Top Tasting, che vedranno protagonisti i terroir più vocati del nostro Paese e non solo. Si parte Venerdì 9 con l’Arte dei Vini Francesi di Oliver Leflaive, Sabato 10 con la degustazione Vittorio Moretti Riserva e a seguire la verticale Costa del Vento. E ancora Domenica 11 per Un Viaggio tra i Crus di con Borgogna Maison Nicolas Potel, Lunedì 12 L’Etna Bianco di Fedegraziani, Martedì 13 con le Cristom: Migliori Espressioni del Pinot Noir dell’Oregon, Giovedì 15 con Gli Iconici Bianchi di Damijan, Venerdì 16 con il Sangiovese di Casanova di Neri. Sabato 17 sarà il turno di una degustazione esclusiva di Champagne Bollinger seguito da Sauvignon Blanc e Pinot Noir del Consorzio Alto Adige. Si chiude in bellezza Domenica 18 con una degustazione Bolgheri Sassicaia – Tenuta San Guido. Le top tasting hanno posti limitati e sono prenotabili sul sito www.vinoforum.it

Grande attesa per gli chef stellati provenienti da tutta la Penisola, che si alterneranno ogni serata nelle The Night Dinner, 10 cene esclusive, solo su prenotazione, in collaborazione con La Molisana.

Venerdì 9, ad inaugurare il palcoscenico di The Night Dinner Nikita Seergev del ristorante L’Arcade (Porto San Giorgio, Fermo); Sabato 10 Fabio Verrelli D’amico di Materiaprima (Pontinia, Latina), Domenica 11 Fabio Ciervo di La Terrazza dell’Eden (Hotel Eden, Roma); Lunedì 12 Francesco Apreda di Idylio; Martedì 13 Lorenzo Cuomo di Re Maurì (Salerno); Mercoledì 14 Valerio Dallamano di Wisteria (Venezia), Giovedì 15 Davide Puleio di Pulejo (Roma); Venerdì 16 Giuseppe Pastorino di Alchimia (Milano), Sabato 17 Sandro Serva di La Trota (Rivodutri, Rieti) e si chiude l’ultima serata di Domenica 18 con Pietro Penna di Casamatta (Manduria, Taranto).

In abbinamento ai piatti dei grandi chef il meglio della Mixology firmata D’Addezio e Pallini e le bollicine del Consorzio Tutela Prosecco Doc, che proprio in questa nuova edizione di Vinòforum inaugura Road to Rome 2023. Il progetto che vedrà 10 sommelier di ristoranti stellati protagonisti in momenti di business e di dialogo nell’Italian Genio Hospitality.

Si rinnova la collaborazione con KINTO, il terzo brand di mobilità di Toyota, che mette a disposizione dell’organizzazione quattro vetture della gamma Toyota Full Hybrid Eletric per gli spostamenti di chef e sommelier e contribuire alla riduzione delle emissioni CO2.

Di grande interesse la numerosa presenza di Consorzi e Istituzioni del settore come il Consorzio di Tutela Vini Roma Doc, Friuli Doc, Alto Adige Doc, Cirò e Melissa Doc, Frascati Docg, Terre di Cosenza Doc, Strade del Barolo e Grandi Vini di Langa, Unaprol.

Vinòforum conferma anche in questa edizione l’interesse per i momenti business oriented all’interno della Business Lounge, uno spazio stimolante per le opportunità di mercato e il dialogo tra il trade e il mondo produttivo.

Novità assoluta di questa 20esima edizione è la Roma Food Experience, progetto nato con il patrocinio di Roma Capitale – Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo rifiuti e dedicato alla promozione della cultura gastronomica del territorio di Roma e provincia, anche in virtù del Piano cibo definito dalla Roma Food Policy.

Lo spazio vedrà alternarsi 20 ristoratori di Roma, e non solo, che oltre a presentare al pubblico 2 piatti rappresentativi della loro cucina, saranno protagonisti di talk e incontri gratuiti rivolti ai visitatori della manifestazione. Le tematiche trattate spazieranno da “Promozione della salute e inclusione alimentare” alla “Biodiversità come valore assoluto”, passando per “La Cucina sostenibile e lotta agli sprechi” e “L’Etica e Sostenibilità nel settore della ristorazione”.

Tutti gli incontri si terranno alle 19.30 e alle 20.30 dal 9 al 18 giugno.

