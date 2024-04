Dal 9 all’11 maggio torna nella Capitale Vino X Roma, l’evento del vino italiano

ROMA – Da giovedì 9 a sabato 11 maggio dalle ore 19 alle 23 il complesso monumentale di San Salvatore in Lauro accoglierà la quarta edizione di “Vino X Roma”, evento dedicato alla cultura enogastronomica italiana che vedrà partecipare una selezione composta da 30 espositori tra aziende vinicole, di distillati e del settore alimentare di cui 25 provenienti dal territorio laziale.

Inoltre 12 chef di ristoranti selezionati da Excellence Magazine, testata enogastronomica nata nel 2013, saranno protagonisti realizzando ricette ispirate al tema scelto per l’evento: Monumenti di Roma.

Così Luca Battaglia, Presidente della Fondazione Pio Sodalizio dei Piceni, padrone di casa che ospita per la prima volta Vino X Roma: “La Nostra è la Fondazione oggi operante più antica della Capitale, risale al 1500 ed ospita nel proprio polo culturale di San Salvatore in Lauro iniziative di rilevanza nazionale e internazionale, e tra queste è lieta di ospitare la 4°edizione di Vino per Roma portando avanti una fattiva collaborazione con Excellence iniziata lo scorso anno”

Anche per la quarta edizione Excellence Events, producer della manifestazione che conferma un format fieristico-congressuale, ha il piacere e l’onore di ricevere il supporto della Camera di Commercio di Roma e della Regione Lazio attraverso Lazio Innova.

Il tema di Vino per Roma 2024 sarà “Monumenti di Roma, Opere Antiche e Moderne che rappresentano la Capitale”, con l’intento di stimolare tutti i protagonisti a realizzare contenuti su argomenti quali l’architettura, la storia, l’innovazione, lo sviluppo e l’internazionalizzazione, senza mai dimenticare il patrimonio monumentale di Roma.

Le eccellenze enogastronomiche del territorio, in particolare il vino, saranno protagoniste a Vino X Roma, evento come di consueto suddiviso in aree tematiche. La Tasting Area, con gli stand delle aziende di wine & food in cui si potranno degustare i prodotti, vedrà all’opera chef e maestri gelatieri del panorama laziale che si alterneranno nella presentazione di ricette innovative ed esclusive in abbinamento al vino. Saranno presenti Fabio Dodero di Metis, Daniel Celso di Follis, Daniele Morelli di Opificio Vescovio, Matteo Dolcemascolo della Pasticceria Dolcemascolo, Luca Ronzoni di Ricciolo d’Oro, Ciro Del Pezzo di Mamma Orso, Davide Barone dell’Aurora di Todi, Tommaso Venuti di Almatò, Anthony Monosillo di Caligola, Valerio Mattaccini di Borgo della Mistica e la coppia formata da Michele Catalano e Federico Pietromarchi di Bistró Bio.

Tra i gelatieri che realizzeranno gelato gastronomico a 4 mani vedremo Christian Monaco, Rosario Nicodemo, Mario Serani, Giorgio Carlo Bianchi, Eugenio Morrone e Donato Ivano, tutti in rappresentanza dell’AIG (Associazione Italiana Gelatieri), ancora una volta partner degli eventi realizzati da Excellence. A tale proposito, il Presidente di Fiepet-Confesercenti Roma e Lazio e segretario generale di Aig, Claudio Pica ha commentato “Il vino del territorio del Lazio come un plus da affiancare alla cucina romana, un valore aggiunto che insieme può fare la differenza per lo sviluppo e la crescita del brand Roma. Marchio della città inteso come leva turistica e ristorativa. Del resto, il grande fermento che si è creato in questi anni intorno al vino con la nascita di aziende agricole, cantine e nuove etichette conferma che in prospettiva si può fare ancora molto. A questo va aggiunto il binomio vino e gelato, lavoro che Aig sta portando avanti nella promozione degli eventi sia attraverso consorzi e competizioni, che con iniziative importanti nelle piazze della Capitale”.

È inoltre prevista la partecipazione straordinaria di Luigi Cosciotti, chef del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia. Al riguardo il Colonnello Generoso Mele, Direttore di Circolo afferma: “Il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia ha sede a Roma nel comprensorio Barberini. Le finalità che il nostro Circolo persegue riguardano lo sviluppo e il consolidamento dello spirito di corpo tra tutti gli Ufficiali appartenenti alle Forze Armate e promozione delle attività culturali, ricreative a favore degli iscritti e dei loro familiari. Attività cardine per perseguire quest’ultimo obiettivo è quella di offrire ai soci un’esperienza enogastronomica unica, tramite piatti di assoluta qualità, frutto di materie prime accuratamente scelte e l’inventiva e la capacità del nostro Chef1^ Maresciallo Cosciotti che sarà protagonista alla manifestazione Vino X Roma”.

La Sala Conferenze prevede un ricco programma di seminari e incontri tra i quali “Turismo Enogastronomico-Vacanze Romane” a cura di Cibaria, in programma alle 19,30 di giovedì 9 maggio a margine dell’Opening di VinoXRoma previsto per le h 19 moderato da Manuela Zennaro, Direttore Responsabile di Excellence Magazine.

Venerdì 10 maggio alle 19,30 sarà la volta di “Eno, Oleo e Agro Turismo: Nuove Formule di Turismo Esperienziale” a cura di DMO H2O Tevere Mare e ITS Agro, e infine spazio a “Bere e Mangiare bene – Il senso della misura a tavola” a cura dell’Associazione Nazionale Nutrizionisti in Cucina, seminario in programma alle 19,30 di sabato 11 maggio.

Nel corso della manifestazione, precisamente venerdì 10 maggio alle h 19 verrà inoltre presentato il Master Universitario di I livello “Brand Manager dell’Enogastronomia” realizzato da Link University in collaborazione con Excellence Academy, in partenza nel mese di settembre 2024.

Novità di Vino X Roma 2024 saranno la consegna dei Riconoscimenti Quality First by Excellence nella categoria “Enoteche Emergenti”, assegnati a 20 eccellenze del territorio e “Olio per Roma”realizzato in collaborazione con DMO H2O Tevere Mare e ITS Agro con le 3 categorie “Migliore Oleotecha”, “Migliore Carta degli oli evo” e “Migliore Scaffale degli oli evo”.

Partner Istituzionali dell’evento, oltre a Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio, saranno la Fondazione Pio Sodalizio dei Piceni, l’Associazione Italiana Gelatieri, L’Associazione Nazionale Nutrizionisti in Cucina, la Fiepet Confesercenti Roma e Lazio e la Link University.

Vino X Roma avrà inoltre il supporto di ulteriori partner quali la DMO H2O Tevere Mare, Denodo, Etirya, Luxantia Real Estate, PloomX e Cibaria e Acqua Orsini.

https://www.vinoxroma.it/programma

