Giornata mondiale oceani. Vino: mari protetti con il tappo di plastica riciclata delle zone costiere

CAPACI (PA) – Salvare il mare dalla plastica con impegni concreti nello spirito dell’economia circolare.

È questo l’impegno di Donnafugata e Vinventions, riconfermato anche in occasione della Giornata Mondiale degli oceani 2023.

Un’occasione celebrata con una bellissima e partecipata iniziativa di pulizia di una delle spiagge simbolo d’Italia: quella di Capaci. Nel pieno rispetto della natura, sono state raccolte bottiglie, tappi, sacchetti di rifiuti di plastica che ora verranno riciclati.

Tanti i volontari che si sono uniti a Josè Rallo – titolare dell’azienda vinicola Donnafugata, ad Antonino La Placa, direttore della Vinventions Italia e Sud Europa, prima società al mondo ad offrire al mercato una chiusura per il vino ottenuta dalle plastiche riciclate e raccolte sulle zone costiere, a Carmelo Igrò, biologo marino e fondatore del museo marino MuMa Milazzo, e dall’associazione Libero Ambiente guidata da Giuseppe Chiofalo. La giornata si è conclusa con un brindisi con il bianco Damarino di Donnafugata, primo vino al mondo con il tappo “Ocean” della Vinventions.

“Per noi siciliani il mare è sacro quanto la terra. – spiega Josè Rallo di Donnafugata –. Condividere con Vinventions e i volontari del territorio, la pulizia della spiaggia di Capaci ci ricorda quanto importante sia difendere l’ambiente marino. Un impegno al quale abbiamo già contribuito utilizzando per il nostro vino Damarino, il tappo Nomacorc Ocean ottenuto riciclando 1,7 tonnellate di plastiche raccolte dalle zone costiere. Se l’utilizzo della plastica riciclata fosse su larga scala, vi sarebbe un impatto davvero rilevante per il bene dell’ambiente; da parte nostra abbiamo deciso di consolidare questo impegno estendendo l’utilizzo nel 2024 del tappo Nomacorc Ocean ad altri vini.”

“Pulire questa bellissima spiaggia ed evitare che la plastica finisse in mare – ha dichiarato Antonino La Placa di Vinventions – è un piccolo gesto che abbiamo fatto pensando a come celebrare la giornata mondiale degli oceani. Dare una seconda vita alla plastica delle zone costiere è quello che facciamo tutti i giorni con il nuovo tappo Nomacorc Ocean. È il nostro impegno concreto al fianco dei produttori vino per un mondo sempre più sostenibile. Vogliamo sensibilizzare tutti, produttori e cittadini, per far crescere la consapevolezza e il riciclo dei materiali plastici. Insieme possiamo raggiungere grandi risultati, come stiamo facendo con Donnafugata”.

