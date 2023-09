L’Oro delle Città del Vino: le aziende premiate in mostra mercato a Saranno Famosi nel vino, alla Leopolda di Firenze a dicembre

SIENA – L’Oro delle Città del Vino nei calici dei winelover. Alla kermesse enologica Saranno Famosi nel vino, nella prestigiosa location della Stazione Leopolda a Firenze – in programma domenica 3 e lunedì 4 dicembre -, Città del Vino organizza la prima edizione de “L’Oro delle Città del Vino”, la Mostra-Mercato dei Vini e delle Grappe vincitori al Concorso Enologico Città del Vino e al Grappa Award 2023.

L’obiettivo – spiega Città del Vino – è quello di valorizzare e promuovere le eccellenze vitivinicole che hanno ottenuto un riconoscimento al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino e Grappa Award, organizzati da Città del Vino, così da far conoscere ulteriormente questi grandi vini ad un pubblico di appassionati, ma soprattutto agli addetti ai lavori. Infatti, oltre alla presenza del pubblico, l’evento è rivolto a buyer, ristoratori, giornalisti e influencer.

I banchi delle aziende partecipanti che hanno vinto al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino saranno inseriti nello speciale corner riservato a Città del Vino. Le aziende presenti potranno far conoscere i vini e le grappe medagliati al Concorso, in degustazione e in vendita, ma anche gli altri vini prodotti dall’azienda stessa.

Valore aggiunto della partecipazione sarà anche, il rapporto di collaborazione fra ristorazione fiorentina e cantine partecipanti: le aziende presenti a Saranno Famosi nel vino potranno infatti omaggiare (con sei bottiglie del loro vino premiato o due di grappa) un ristorante fiorentino la settimana antecedente l’evento, che a sua volta promuoverà il vino premiato inserendolo nella carta dei vini, oltre ad esporre le bottiglie in vetrina ed organizzare per sabato 2 dicembre una cena alla presenza dei produttori. In totale sono 100 i ristoranti aderenti all’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana dei pubblici esercizi (Fipe) di Firenze, invitati a partecipare a Saranno Famosi nel Vino nella giornata di lunedì 4 dicembre.

