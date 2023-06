Vino. Crealis lancia “Tempo”, la capsula in stagno di ultima innovazione

BODIO LOMNAGO (VA) – Intramontabile per il design, esclusiva per il materiale, unica in ogni pezzo per la lavorazione. È “Tempo”, la nuova capsula in stagno di Crealis che debutta ora in Italia tra le proposte premium del gruppo internazionale leader globale nelle soluzioni di chiusura. Ultima innovazione di Rivercap, azienda spagnola del gruppo, “Tempo” è l’evoluzione in versione luxury della capsula per vini e liquori: in puro stagno, materiale nobile e malleabile che si adatta perfettamente al collo della bottiglia, e realizzata in un unico pezzo senza giunture.

“In un contesto di progressiva premiumizzazione del mercato, in particolare del vino, vogliamo proporre una finitura che suggerisca attenzione al dettaglio e al contempo artigianalità – ha spiegato Davide Pagano, general manager di Enoplastic, l’azienda italiana responsabile per oltre un quarto delle vendite complessive di Crealis –. Il design dalla forma ondulata e irregolare, diverso per ogni capsula, ricorda l’effetto visivo della ceralacca: un tocco ‘senza tempo’, appunto, che richiama attraverso il packaging la tradizione di un imbottigliamento di qualità, con soluzioni personalizzabili in maniera sartoriale per il cliente”. Diffuse specialmente in Spagna per i vini di alta gamma, le capsule in stagno si distinguono per una malleabilità e morbidezza resistenti all’invecchiamento, e rappresentano un sigillo di garanzia anche cerimoniale nel rituale di apertura della bottiglia.

Anche le capsule “Tempo” riflettono l’attenzione green di Crealis su tutta la catena produttiva, e come tutte le capsule in stagno della gamma “Tinclass” sono interamente riciclabili e decorate con inchiostri ad acqua. Il 100% dello scarto non decorato viene riutilizzato, mentre quello decorato viene inviato a un centro di riciclo per trovare una seconda vita. Le capsule in stagno firmate Crealis sono certificate “Pure Tin”, il logo internazionale che garantisce che i fornitori di stagno utilizzati aderiscono al “Codice di Condotta e standard etici” di ITA – International Tin Association.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it