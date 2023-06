Furto di due trattori e una seminatrice nel veronese. Cai Agromec: Attenzione alle ‘occasioni’

VERONA – Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 giugno sono stati rubati due trattori e una seminatrice nell’azienda agricola Bedon Riccardo di Cerea, in provincia di Verona.

I trattori sono di marca New Holland, modello “T4080” e “TL80A”, sono targati rispettivamente BG421Z e AZ293M. La seminatrice è una Gaspardo modello “Monica”.

“Come associazione denunciamo e condanniamo un gesto criminale che va a colpire chi investe centinaia di migliaia di euro per acquistare macchine moderne e tecnologiche che permettono di praticare un’agricoltura sempre più amica dell’ambiente – scandisce il presidente di Cai Agromec Gianni Dalla Bernardina – approfittiamo per avvertire i nostri soci di utilizzare tutte le precauzioni possibili per scongiurare eventi come quello di cui è stato vittima Riccardo Bedon. Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano a individuare i responsabili e soprattutto a recuperare macchine e attrezzature così preziose per l’agricoltura del terzo millennio – ha aggiunto Dalla Bernardina – magari grazie all’aiuto di qualche contoterzista della zona che di certo da oggi in poi farà il possibile per coadiuvare le ricerche, segnalando proposte di acquisto di mezzi a prezzi molto invitanti”.

