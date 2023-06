Brevetti: Cia, bene la scelta dell’Italia per la nuova sezione del Tribunale Ue dedicato

ROMA – Ottima notizia per l’Italia la scelta di Milano come sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti (Tub). Così il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini.

La decisione, all’unanimità del Comitato Amministrativo del Tribunale Unificato e la ratifica dell’accordo da parte di 17 Paesi Ue, rappresentano un riconoscimento importante del lavoro diplomatico condotto dai ministeri italiani, a cominciare dagli Esteri, e rafforza -sottolinea Fini- la centralità dell’Italia nella tutela e nella promozione dell’innovazione e della proprietà intellettuale in Europa e nel mondo, in settori chiave per il Made in Italy, come l’agroalimentare.

