Corteva e Financial Times lanciano “Growing for Good”, per promuovere un’agricoltura sostenibile

CREMONA – Corteva Agriscience ha confermato i suoi nuovi impegni per la sostenibilità e per le attività di Ricerca & Sviluppo. La società si è impegnata affinchè entro il 2025 ogni nuova soluzione della sua offerta sia conforme ai propri criteri di sostenibilità. Al contempo, quest’anno sta investendo oltre 1,3 miliardi di USD in Ricerca e Sviluppo che aumenteranno all’otto percento del fatturato netto annuo entro il 2025.

Questo annuncio è il catalizzatore per il lancio di una nuova serie di eventi, che partiranno a settembre 2023, in partnership con Financial Times Live. La serie Growing for Good esplorerà idee pratiche e rapide per assicurare all’agricoltura europea un futuro prosperoso e sostenibile.

Growing for Good mostrerà discussioni di alto profilo e opportunità per la condivisione di conoscenze per i responsabili dell’industria alimentare, per i leader dell’agricoltura e per gli altri portatori di interesse. Gli argomenti trattati includono come guidare la trasformazione dell’agricoltura in base alle linee guida del Green Deal Europeo, tenendo in considerazione le necessità dell’intera catena alimentare.

Teresa Babuscio, Head of Government and Industry Affairs EMEA di Corteva Agriscience, ha dichiarato: “I progressi nel percorso verso zero emissioni richiede politiche che prendano in considerazione le eterogenee necessità e sfide affrontate dai diversi protagonisti della catena alimentare. Solo coinvolgendo e collaborando con i nostri pari possiamo esplorare queste idee e presentare soluzioni innovative e inclusive per attuare una trasformazione sostenibile in agricoltura. Il nostro obiettivo è prima di tutto facilitare la comprensione, e in seguito proporre soluzioni insieme”.

Attraverso la serie “Growing for Good”, Corteva Agriscience cercherà di sfruttare la coscienza collettiva, l’esperienza e lo spirito innovativo dell’agricoltura e della comunità alimentare, e fornire ai decisori politici consigli concreti su cosa sia necessario per progredire nella trasformazione sostenibile.

La serie comprende quattro eventi circolari, ciascuno collegato all’altro nell’affrontare i pilastri fondamentali del Green Deal e della strategia Farm to Fork, dalla prospettiva dell’industria alimentare, del commercio agricolo e degli agricoltori. La serie terminerà con una cerimonia conclusiva in cui i risultati degli eventi saranno usati per sviluppare azioni concrete e tangibili per i decisori politici.

La partecipazione alla serie è su invito. Manifestazioni di interesse a partecipare possono essere inviate a Nick Impey (nick.impey@ft.com). La registrazione completa sarà disponibile sulla pagine web Growing for Good dopo ogni evento.

