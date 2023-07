Mosca olearia. Revo lancia un nuovo prodotto assicurativo contro i danni

VERONA – REVO Insurance, il primo operatore italiano specializzato nei rischi parametrici e nelle specialty lines, amplia la propria gamma di prodotti dedicati al comparto agricolo con una copertura a tutela dei produttori di olio di oliva, uno dei simboli del Made in Italy a tavola.

Secondo un’indagine nazionale della Camera di Commercio dell’Umbria sul settore olivicolo italiano, che nel 2022 valeva 1,4 miliardi di euro, si sarebbe registrato un forte calo della produzione nazionale, scesa del 37% – pari a 121mila tonnellate in meno – a causa di siccità, caldo e mosca olearia. Il calo produttivo è concentrato nel Mezzogiorno, che nel 2021 rappresentava ben l’89,6% della produzione complessiva di olio d’oliva e nel 2022 scende all’80,9%. Per la Puglia, che fino al 2021 da sola rappresentava oltre il 50% del totale nazionale, produzione è più che dimezzata (-52%), in un contesto negativo che coinvolge diverse regioni: Calabria (-42%), Abruzzo (-40%), Basilicata (-40%), Sicilia (-25%), Molise (-15%) e Sardegna (-13%).

Nel contesto della cosiddetta agricoltura 4.0, sempre più orientata all’utilizzo e all’ausilio di strumenti tecnologici, REVO intende contribuire al sostegno della filiera dell’olio di oliva con una polizza studiata per coprire i danni causati dalla mosca dell’olivo (Bactrocera oleae), un insetto che attacca i frutti maturi a seguito dell’indurimento del nocciolo. Un’infestazione di questo tipo può causare importanti perdite di fatturato per gli agricoltori.

In collaborazione con Elaisian, eccellenza italiana nell’agricoltura di precisione, e con il broker digitale Neosurance, REVO presenta REVO ParametricXMosca Ulivo, un’innovativa polizza parametrica che prevede l’indennizzo automatico e immediato al cliente nel caso si verifichino eventi meteorologici particolarmente favorevoli allo sviluppo delle invasioni da mosca dell’olivo e che hanno un impatto sulla resa della produzione di olio. Sono proprio le condizioni climatiche caratterizzate da temperature miti ed elevata umidità, a rappresentare il mix perfetto per favorire la diffusione di questo pericoloso parassita.

I vantaggi per gli agricoltori alla sottoscrizione di tale polizza si iscrivono nella natura stessa del prodotto parametrico: questo tipo di copertura, infatti, non comporta l’intervento di un perito (con i relativi costi), ma anzi prevede un risarcimento quando un soggetto terzo e indipendente, definito oracolo, certifica il verificarsi di un determinato evento. In questo caso l’oracolo è proprio Elaisian che ha elaborato un indice di infestazione del patogeno partendo dall’analisi delle condizioni climatiche, per cui il risarcimento sarà proporzionale all’indice calcolato.

La protezione offerta da REVO comunica con il sistema di sensori e algoritmi di Elaisian grazie alla tecnologia di Neosurance, la quale favorisce la condivisione delle informazioni tra agricoltori e compagnia assicurativa. Ottenendo dati direttamente sul campo e in tempo reale, non solo è possibile automatizzare tutti i processi assicurativi dall’agricoltore alla compagnia, ma anche migliorare le condizioni di polizza, suggerire interventi di manutenzione preventiva e calcolare in modo più accurato e trasparente premi e indennizzi.

“Il nostro prodotto rappresenta un esempio concreto dell’impegno e dell’attenzione di REVO verso i produttori di olio di oliva e più in generale verso l’agricoltura, un settore importante per l’economia nazionale, composto principalmente da PMI. La collaborazione con Elaisian e con Neosurance ci permette di offrire uno strumento per rispondere ai bisogni di tutti gli operatori che stanno risentendo dei danni causati dai cambiamenti climatici” – commenta Roberta Spadoni, Parametric Manager di REVO Insurance.

“Siamo fieri di collaborare con REVO Insurance e Neosurance e di aver contribuito alla nuova polizza ParametricXMosca Ulivo, offrendo una soluzione tecnologica avanzata che protegge i produttori di olio di oliva dai danni causati dalla mosca dell’olivo. Attraverso il nostro indice di infestazione basato sulle condizioni climatiche e la digitalizzazione delle aziende agricole, queste possono beneficiare di un risarcimento proporzionale all’entità dell’infestazione, contribuendo alla resilienza e al futuro sostenibile del settore agricolo italiano” – commenta Damiano Angelici, co-fondatore di Elaisian.

Questa copertura particolarmente innovativa è stata intermediata da Neosurance, il primo broker digitale italiano specializzato nella connected insurance. Pietro Menghi, CEO e co-fondatore di Neosurance spiega: “La tecnologia di Neosurance, unita agli strumenti di precision farming di Elaisian, permetterà di offrire un presidio duplice per gli agricoltori su prevenzione e protezione. I dati rilevati sul campo offrono uno strumento per intervenire prima che le colture subiscano danni irrimediabili e, dove esistesse un rischio residuale impossibile da arginare, interviene automaticamente una protezione contro le fitopatie che, grazie alla collaborazione con REVO, rappresenta una novità nel panorama assicurativo.”

La polizza REVO ParametricXMosca Ulivo è al momento disponibile in diverse province italiane: Imperia, Siena, Brescia, Perugia, Livorno, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone, Foggia, Bari, Taranto, Barletta – Andria – Trani (BAT), Crotone, Reggio Calabria, Cosenza, Palermo e Trapani. Il lancio di questo prodotto si inserisce nel consueto approccio innovativo di REVO, caratterizzato da una parte dalla capacità di saper cogliere in anticipo le necessità del mercato, con l’elaborazione dei dati di fine stagione, dall’altra dall’opportunità di testare canali di vendita interamente digitalizzati, valorizzando allo stesso tempo l’importanza delle forti competenze del capitale umano.

