Appuntamenti gourmet, a Villa Caruso di Firenze torna il Wine&Food Summer Festival

FIRENZE – Gli amanti del buon bere e del buon vivere si danno appuntamento a Villa Caruso Bellosguardo il prossimo weekend: sabato 15 e domenica 16 luglio nella maestosa villa con giardino all’italiana a Lastra a Signa torna Caruso Wine&Food Summer Festival. Dalle 15 alle 23 degustazioni di vini, street food e golosità tutte da assaggiare, dj set al tramonto.

La sesta edizione si apre con una cena anteprima, venerdì 14 luglio alle ore 20, in collaborazione con l’Osteria il Pratellino: il titolo della serata “Nessun dorma! a cena con Caruso”, evoca il Museo Enrico Caruso, dedicato al famoso tenore napoletano che fu proprietario della maestosa villa con giardino all’italiana, con vista mozzafiato, circondata dal parco monumentale.

Circa 35 le aziende vinicole presenti, selezionate privilegiando realtà artigianali e familiari, provenienti da tutta Italia: Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Puglia e naturalmente la Toscana quasi totalmente rappresentata in tutte le sue DOC, DOCG e IGT e tipologie, Rossi, Bianchi, Rosati e Bollicine. Novità di questa edizione qualche azienda straniera: si assaggiano così anche vini e spumanti francesi e spagnoli. Caruso Wine & Food Summer Festival si svolge per la parte Tasting & Market nelle sale e saloni, al chiuso, per cui l’evento è assicurato anche in caso di maltempo. Nel giardino invece le offerte gastronomiche per una ricca merenda o una cena al fresco in campagna. Tra le eccellenze gastronomiche specialità regionali come formaggi, miele, biscotti, zafferano, pasta e dolci, per merende e cene open air.

Il Festival è anche l’occasione per visitare il parco della villa e passare un pomeriggio in relax: nel tardo pomeriggio previsto inoltre il dj set a cura di Leo Daddi con musica rilassante, per godersi il tramonto in tranquillità e fuori dal caldo cittadino.

(Via Bellosguardo, 54 – 50055 Lastra a Signa (FI) – ingresso 15 euro compresi degustazione e assaggi – ore 15-23 – info e prenotazioni 055 212911 – info@firenzespettacolo.it – info@promowine.it – www.firenzespettacolo.it). La manifestazione è organizzata dall’Associazione della Villa con Firenze Spettacolo e Promowine e il patrocinio del Comune di Lastra a Signa.

