Firenze Flower Show, prima edizione autunnale il 14 e 15 ottobre al Giardino Corsini

FIRENZE – Un weekendtotal green in una delle location storiche più affascinanti di Firenze. Arriva Firenze Flower Show, una delle più importanti fiere florovivaistiche nazionali, con la sua mostra mercato di piante rare e inconsuete giunge alla sesta edizione, la prima autunnale.

Il Giardino Corsini, nel cuore di Firenze, aprirà le sue porte il 14 e il 15 ottobre per farvi entrare nel mondo dei migliori vivaisti e artigiani d’Italia e non solo.

“Un bell’evento – ha detto la vicepresidente Saccardi – Firenze Flower Show replica adesso dopo l’edizione primaverile, e si concentra sulle piante rare e inconsuete, animando la città e dando la percezione che possiamo occuparci di verde e di fiori anche in autunno. Anche questa è una stagione in cui si può lavorare con le piante e prendere confidenza con un mondo che forse non abbiamo sempre a disposizione o che conosciamo. Mai come in questi tempi di cambiamenti climatici è importante ricordare che bisogna investire sul verde anche all’interno della città. Anno dopo anno il pubblico di Flower Show ha dimostrato di essere sempre più sensibilizzato di fronte a questo tema e anche per l’edizione autunnale confidiamo in una grande partecipazione, che vada ad accrescere ancora il numero di chi entra in diaologo con il mondo green e se ne circonda”.

“Come organizzatori – ha detto Lucia Boccolini, ideatrice del Circuito Flower Show – vogliamo ringraziare la Regione Toscana nella persona della vicepresidente Saccardi: ci siamo conosciuti durante l’edizione primaverile e siamo entrati subito in sintonia. Torniamo al Giardino Corsini perché ci siamo accorti che il pubblico è cresciuto ed è così nata la necessità di una seconda edizione. Tanti saranno i corsi collaterali gratuiti, organizzati soprattutto per chi, magari, non ha il pollice verde ma che vuole avvicinarsi alla natura. Proprio questa è la missione della manifestazione infatti: avvicinare il pubblico il più possibile alla natura. E a proposito di natura, chi viene accompagnato dal proprio animale domestico, avrà la possibilità di avere il biglietto ridotto, proprio perché i nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti”.

Circa 70 espositori coloreranno e daranno vita a questo spettacolo naturalistico presentando le più rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo e i prodotti artigianali più particolari vicini al tema green. Anche quest’anno con l’attiva partecipazione e collaborazione di tutte le istituzioni locali: la Regione Toscana, oltre al Comune di Firenze, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze e numerosissime associazioni e realtà fiorentine.

Un percorso da fiaba condurrà i visitatori attraverso le varietà botaniche più particolari, introvabili e di qualità: per la prima volta però saranno presentate al pubblico fiorentino tutte quelle varietà che permettono di dare colore e meraviglia ai balconi e ai giardini durante il periodo invernale.

Non mancheranno ovviamente alberi da frutto, una vasta collezione di graminacee ornamentali, piante perenni, ma anche di aceri giapponesi. E poi tante specie di bulbi da fiore, una vasta collezione di rose antiche e moderne e gli stravaganti kokedama.

Il pubblico sarà coinvolto anche in un percorso che da sempre si intreccia con quello botanico, molti gli artigiani di nicchia provenienti da ogni parte d’Italia, ciascuno con la propria particolarità: dall’arredamento da giardino, alla ceramica fino ai gioielli floreali e tanto altro.

Come in ogni edizione, all’interno della manifestazione sarà allestito un angolo enogastronomico dove il pubblico potrà sostare e godere di deliziose primizie culinarie durante tutta la giornata. Non mancherà, anche quest’anno, un cocktail bar dove degustare birre artigianali e drink floreali.

Per il pubblico presente, poi, sarà disponibile un ampio ventaglio di attività collaterali gratuite che si susseguiranno per tutti i due giorni: gli esperti del settore metteranno al centro il giardinaggio di qualità e di conseguenza tutte le loro conoscenze in campo florovivaistico.

Un’occasione sia per i più esperti e appassionati del settore, sia per i neofiti che non hanno ancora sviluppato il pollice verde di entrare in contatto con gli esperti e, soprattutto, imparare nuove tecniche e nozioni. Anche i più piccini potranno divertirsi con le tante attività gratuite a loro dedicate.

Ogni attività collaterale che si svolge all’interno della manifestazione è gratuita ed aperta a tutti, previa iscrizione online sul sito ufficiale www.firenzeflowershow.com.

