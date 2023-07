Custodi. Silvestro (FI): Agricoltori protagonisti tutela del territorio

ROMA – “Gli agricoltori sono i protagonisti dei cambiamenti dell’ambiente in cui vivono e lavorano: ogni loro decisione condiziona il micro territorio su cui operano e la loro azione può risultare fondamentale ad esempio per prevenire il dissesto idrogeologico, cui contribuisce l’incuria del territorio o peggio azioni negative come sbancamenti non autorizzati”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul ddl per il riconoscimento dell’agricoltore come custode del territorio.

“Le esperienze già operative a livello regionale – ha proseguito – dimostrano l’efficacia delle azioni di salvaguardia del territorio affidate agli agricoltori. Il disegno di legge istituisce inoltre la Giornata nazionale dell’agricoltura nella seconda domenica di novembre, un’iniziativa meritoria che certamente avvicinerà al rispetto dell’ambiente, della campagna e del lavoro agricolo molti italiani”, ha concluso.

