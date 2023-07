Agricoltura. Bizzotto (Lega): nostro ddl per riconoscere figura agricoltore

ROMA – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione da parte dell’aula del Senato del disegno di legge della Lega che istituisce la figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio e la Giornata nazionale dell’agricoltura, che sarà celebrata la seconda domenica di novembre”.

Lo dichiara la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega al Senato e relatrice del provvedimento.

“Si tratta di un provvedimento innovativo – continua – che riconosce per legge l’importantissimo ruolo sociale, ambientale ed economico degli agricoltori, i primi protagonisti della tutela dell’ambiente e del territorio, che svolgono un compito fondamentale nella difesa della biodiversità e nel contrasto allo spopolamento dei centri rurali. Grazie a questa legge, Regioni, Province e Comuni potranno promuovere progetti e protocolli d’intesa per valorizzare al massimo il lavoro di questi agricoltori, coinvolgendoli direttamente per realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale. A tal fine possono essere previsti particolari incentivi economici a favore degli agricoltori impegnati in queste attività. Infine la legge istituisce la Giornata nazionale dell’agricoltura e il premio al merito ‘De Agri Cultura’”.

