Cereali in Italia nei primi quattro mesi del 2023: cresce l’import in produzione (+1,7%) e valore (+12,9%); export a -17,4% (prod.) e aumenta il valore (+5,8%)

ROMA – Sulla base dei dati provvisori Istat le importazioni in Italia nel settore dei cereali – evidenzia Anacer – semi oleosi e farine proteiche nei primi quattro mesi del 202 3 sono aumentate nelle quantità di 1 2 0 . 3 1 1 tonnellate ( + 1 , 7 %) e nei valori di 3 8 0 , 1 milioni di euro (+ 1 2 ,9 % ) , rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Risultano in aumento le importazioni complessive dei cereali in granella di 290.000 t

(+6,3%), dovuto soprattutto all’incremento del grano duro (+396.000 t) ed in misura minore del mais (+15.000 t): si riducono i quantitativi importati di grano tenero (–68.000 t), di orzo (–32.000 t), avena (–3.900 t) ed altri cereali minori (–16.000 t). Il riso, considerato tra risone, riso semigreggio e lavorato, registra un calo di 16.000 t (–13%).

Tra gli altri prodotti in esame risultano diminuire gli arrivi dei mangimi a base cereali (–7%), dei prodotti trasformati (–20%), delle farine proteiche vegetali (–2,7%) e dei semi e frutti oleosi (–2,6%).

L e esportazioni dall’Italia nel primo quadrimestre 202 3 r ispetto allo stesso periodo dell’anno precedente s i riducono nelle quantità di 310 .000 tonnellate ( – 17 , 4 %) e incrementano nei valori di 109 mi lioni di euro ( + 5 , 8 %) .

Risultano ridursi soprattutto le quantità esportate dei cereali in granella (–181.000 t), grano

duro in particolare (–210.000 t). In calo anche l’export dei prodotti trasformati (–23,4%),

della pasta alimentare (–6%), del riso (–11% considerato nel suo complesso) e della farina

di grano tenero (–4%). Registrano un aumento invece le vendite all’estero sia di semola di

grano duro (+12%), sia di mangimi a base di cereali (+7%).

I movimenti valutari relativi all’import/export del settore cerealicolo hanno comportato nei

primi quattro mesi del 2023 un esborso di valuta pari a 3.323,8 milioni di Euro (2.943,6 nel

2022) ed introiti per 1.991,0 milioni di Euro (1.882,1 nel 2022).

Pertanto il saldo valutario netto è pari a –1.332,8 milioni di Euro, contro –1.061,5 milioni di

Euro nel 2022.

