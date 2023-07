BKT semplifica le attività agricole estive: ecco come la fienagione diventa alla portata di tutti

SEREGNO (MB) – Inizia l’estate e con essa prendono vita diverse attività agricole che sono di fondamentale importanza per agricoltori e allevatori e che mettono a dura prova le macchine agricole.

La stagione più calda dell’anno, infatti, è un periodo davvero ricco per l’agricoltura, a cominciare dalla raccolta di molte colture, come patate, barbabietole e piselli, all’irrigazione per permettere la crescita corretta di pomodori e meloni, fino alla semina degli ortaggi estivi, come zucchine e fagioli. Raccolta, potatura, irrigazione, lavorazione del terreno, semina e allevamento sono dunque tra le principali attività che vengono svolte in questo periodo, ma non solo.

Oltre a questo, il periodo estivo, specialmente a partire dal mese di giugno, è un momento chiave anche per quanto riguarda l’attività di fienagione, tecnica di taglio e raccolta delle piante foraggere finalizzata alla conservazione del foraggio sotto forma di fieno. Si tratta di un’attività di fondamentale importanza per gli agricoltori che allevano animali, poiché la quantità e la qualità del fieno prodotto può avere un grande impatto sulla produttività del loro allevamento nei mesi invernali. È proprio all’inizio dell’estate che l’erba solitamente raggiunge il suo massimo sviluppo e inizia a seccarsi, rendendo questo il momento ideale per la fienagione. Il processo include complessivamente il taglio dell’erba e la sua conseguente asciugatura sul campo, la raccolta e infine l’immagazzinamento del fieno.

L’attività è quindi complessa, per questo motivo le macchine coinvolte in questa attività sono diverse: falciatrici, voltaprieghi, imballatrici, rimorchi, trattori e sollevatori telescopici, sono i principali macchinari utilizzati dagli agricoltori nel corso delle differenti fasi della fienagione. Per ognuna di queste macchine, è necessario che gli pneumatici siano in grado di garantire le migliori performance e su questo BKT offre un ventaglio unico di soluzioni.

Ottima trazione, ridotta compattazione del suolo, capacità di carico elevata, ottima resistenza e massimo comfort di guida, sono le principali caratteristiche che la multinazionale indiana, da sempre attenta ad ascoltare, accogliere e soddisfare le richieste degli utilizzatori, garantisce sui suoi pneumatici pensati per affrontare al meglio queste preziose attività.

Tra le principali proposte di BKT per la fienagione, troviamo AGRIMAX FORCE, MULTIMAX MP 522, AS 504, FL 635, FL 635, FLOTATION 648, FLOTATION 558, AW 711.

Il versatile AGRIMAX FORCE, prodotto di punta di BKT, è il perfetto alleato degli agricoltori per le operazioni di lavorazione del terreno, raccolta e trasporto garantendo massima efficienza e performance ottimali. Dotato di tecnologia IF – dunque in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto a uno pneumatico standard, riducendo la compattazione del suolo – e di un tallone rinforzato, AGRIMAX FORCE è dotato di caratteristiche che lo rendono eccezionale, tra cui ottima trazione, esperienza di guida confortevole e la capacità di consentire un risparmio del carburante. È perfetto per equipaggiare trattori a elevata potenza e mietitrebbie.

Le operazioni di sollevamento e di carico sono di fondamentale importanza nelle attività di fienagione e proprio per questo BKT, con la sua gamma MULTIMAX, garantisce pneumatici in grado di lavorare al meglio con macchinari quali i sollevatori telescopici. Un esempio perfetto è costituito da MULTIMAX MP 522, che garantisce stabilità, trazione ed eccezionale resistenza alle forature. Grazie alla speciale mescola, inoltre, ha un’incredibile resistenza a tagli e lacerazioni.

C’è poi l’AS 504, pneumatico pensato per equipaggiare rimorchi e sollevatori telescopici e per affrontare le operazioni di lavorazione del terreno. Progettato per gli attrezzi agricoli e per la movimentazione di materiali, oltre a vantare di eccezionali caratteristiche di durabilità, trazione e autopulitura, è straordinariamente resistente a tagli e lacerazioni.

FL 635, pneumatico radiale Flotation idoneo per l’impiego sia su strada sia su campo. Il particolare disegno a blocchi del battistrada è stato sviluppato per applicazioni di presse per balle di fieno. Grazie all’impronta che fornisce l’ottima distribuzione della pressione sul terreno, lo pneumatico FL 635 riduce nettamente la compattazione del suolo preservando il valore delle colture.

FLOTATION 648 è particolarmente idoneo per trasporti su campo e su strada, nonché applicazioni di spargitori e alcune misure sono idonee per mietitrici e presse per balle di fieno. Il particolare disegno del battistrada consente il trasporto di carichi molto pesanti a pressioni basse, garantendo di conseguenza una compattazione ridotta del suolo e proteggendo le colture da possibili danni.

Della stessa gamma, anche FLOTATION 558 si rivela un valido alleato per le attività di fienagione. È particolarmente raccomandato in tutti i casi in cui la trazione è essenziale per una buona lavorazione del terreno, oltre all’elevata capacità di carico. Perfetto per mietitrici e presse per balle di fieno, autocisterne e rimorchi sia su strada che fuori strada.

Non meno importante è AW 711, pneumatico radiale per attrezzature agricole come le mietitrebbie, specificamente progettato per l’impiego nell’agricoltura moderna, e adatto per la lavorazione della terra. Grazie alla speciale mescola del battistrada assicura un lungo ciclo di vita del prodotto, sia se utilizzato su superfici morbide che su superfici dure. La bassa resistenza al rotolamento durante il trasferimento su strada garantisce risparmi significativi nel consumo di carburante.

