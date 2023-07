La porchetta del ‘maestro’ Aldo Iacomoni fra le eccellenze della festa del Porto della Maremma

MONTE SAN SAVINO (AR) – La porchetta di Monte San Savino del celebre ‘Maestro porchettaio’ Aldo Iacomoni sarà tra le eccellenze gastronomiche protagoniste della cena di gala in programma il 28 luglio sul Porto canale di Marina di Grosseto per i venti anni del Porto della Maremma.

Una cena di gala “stellata sotto le stelle”, un evento speciale enogastronomico di rilievo, capitanato dallo chef cortonese Vittorio Camorri, coadiuvato da Fausto Arrighi già direttore guida Michelin e Annamaria Farina, accolti dallo chef stellato locale Alessandro Rossi ed altri celebri chef nazionali, con quattrocentocinquanta invitati che saranno seduti intorno ad un tavolo imperiale di oltre centoventi metri per degustare le eccellenze di una terra ricca di sapori, colori e profumi.

Inserito nell’elenco della Regione Toscana come prodotto tipico tradizionale la “Porchetta di Monte San Savino” ha vinto il record nel 2010 per la porchetta più lunga del mondo (44,93 metri), entrando nel Guinness World Records. Dalla scelta dei suini alla cottura nei forni alimentati con legna aromatica, alloro ed erica, che esaltano i sapori e la fragranza della carne, la porchetta di Monte San Savino sarà una delle eccellenze enogastronomiche in ‘passerella’ e degustazione nella celebrazione dei venti anni dalla nascita del Porto della Maremma.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it