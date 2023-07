CAI. Maria Bianca Farina è il nuovo presidente dei Consorzio Agrari d’Italia

ROMA – L’Assemblea di Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“CAI”), primo soggetto nazionale totalmente integrato nella filiera agroindustriale, ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e della dott.ssa Maria Bianca Farina alla carica di Presidente.

Laureata con Lode in Economia e Commercio all’Università di Roma La Sapienza, la dott.ssa Farina ha maturato una lunga esperienza come dirigente di azienda e nell’impegno civile. Nell’aprile 2017, riceve l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione in Poste Italiane. Nel luglio dello stesso anno diventa membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, una struttura sotto la giurisdizione della Santa Sede, a Roma. Presidente dell’ANIA dal 2015, nel 2022 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il titolo di “Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica”.

L’Amministratore Delegato, il Consigliere Delegato, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di CAI, esprimono i più sentiti ringraziamenti al presidente uscente – l’Avvocato Giuseppina Ivone – per l’attività profusa nello svolgimento del suo incarico, supportata dalla sua esperienza e professionalità.

L’Assemblea ha, inoltre, nominato quali Consiglieri:

1. Simone Simonazzi

2. Valentina Borghi

3. Bruno Tuccio

4. Mauro Pacifici

5. Andrea Ferrini

6. Giuseppe Scorrano

7. Carlo Salvan

8. Alberto De Togni

9. Beniamino Valter Giacomelli

10. Fiorella Lenzi

11. Pio Luigi Scordamaglia

12. Rossella Locatelli

13. Guido Bottaccini

14. Giuseppe Andreano

15. Alessandro Albano

16. Alberto Antolini

Il Consiglio di Amministrazione ha poi confermato Gianluca Lelli e Federico Vecchioni rispettivamente Amministratore Delegato e Consigliere Delegato.

CAI è il primo soggetto nazionale totalmente integrato che unisce la competenza e la capacità di valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche del primo gruppo agro-industriale italiano, BF SPA con le reti territoriali dei consorzi coinvolti. Grazie a questo progetto, gli agricoltori diventano protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, basato sull’innovazione e sulla sostenibilità.

Il progetto poggia su una rete che produce oltre 1 miliardo di ricavi annui e conta più di 20 mila soci agendo come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle grandi produzioni.

Ad oggi fanno parte di CAI: BF spa, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro Sud e Consorzio Adriatico, Consorzio del Nord Est.

CAI supporta le aziende agricole in tutto il territorio nazionale con un percorso di crescita basato su una razionalizzazione che nel medio periodo riduce i costi dei mezzi di produzione, un’assistenza tecnica completa, una vasta rete di prodotti e servizi, l’innovazione e la valorizzazione dei prodotti simbolo del Made in Italy, promuovendo accordi di filiera in grado di valorizzare sui mercati il lavoro giornaliero dei produttori e garantire qualità al consumatore.

