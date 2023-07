Massimo Lazzarin è il nuovo direttore generale di Inac-Cia

ROMA – Massimo Lazzarin è il nuovo direttore generale di Inac, l’Istituto nazionale di assistenza ai cittadini di Cia-Agricoltori Italiani.

Con esperienza trentennale nella Confederazione, Lazzarin, perito agrario padovano, è stato già direttore provinciale di Inac e, negli ultimi anni, ha ricoperto prima il ruolo di responsabile provinciale Servizi alla Persona, poi dal 2022, di vicedirettore Cia Padova. Alla guida del Patronato, succede ora a Laura Ravagnan.

“Ringrazio Cia, il presidente di Inac, Alessandro Mastrocinque, tutto il Cda Inac-Cia per la fiducia accordata e chi mi ha preceduto contribuendo fattivamente alla crescita del Patronato, così come ricordo e sarò sempre riconoscente ai tanti colleghi con i quali ho lavorato a livello provinciale e regionale, per la collaborazione e lo straordinario impegno nel nome di Cia” ha dichiarato Massimo Lazzarin a commento della sua nomina.

Quanto agli obiettivi del suo mandato, il richiamo del nuovo dg Inac-Cia a “un Patronato sempre più moderno ed evoluto, che metta al centro la persona, lavorando sul confronto costante, secondo una visione d’insieme, e con tutte le strutture del sistema Cia sul territorio, per assicurare -ha sottolineato- un servizio di qualità e sempre più puntale ad associati e cittadini”.

