Cia, Bene Consiglio europeo su semplificazione, giusto prezzo e aiuti di Stato

ROMA – Semplificazione, giusto prezzo e aiuti di Stato. Soddisfazione su questi tre temi da parte di Cia-Agricoltori Italiani dopo l’annuncio di Ursula von der Leyen alla conferenza stampa di conclusione dei lavori del Consiglio Ue.

Sono dunque positivi per Cia, sia la sollecitazione del Consiglio europeo per una ricerca di soluzioni innovative in tema di semplificazione degli oneri amministrativi, che l’invito alla Commissione al Consiglio affinché lavorino per rafforzare la posizione degli agricoltori lungo la catena agroalimentare. Cia coglie con gran favore anche i segnali che sono stati dati sull’alleggerimento della pressione finanziaria sul mondo rurale, grazie all’estensione del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Le dichiarazioni della von der Leyen sono sulla stessa linea di quelle rese agli Stati generali dell’Italia dalla premier Meloni, che ha ribadito la necessità di adattare la Politica agricola comune a un contesto in continua mutazione e l’urgenza di alleggerire gli agricoltori da una burocrazia divenuta, ormai, insostenibile. Per il presidente Cia, Cristiano Fini: “L’Europa ha compreso quanto sia importante un settore agricolo resiliente e sostenibile per la sicurezza alimentare dell’Unione. Si acceleri, ora, sull’approvazione da parte del Parlamento”.

