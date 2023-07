Bando Agrisolare. Istruzioni per l’uso con un webinar di Confagricoltura

ROMA – Confagricoltura ha organizzato per il 2 agosto, alle 16.30, un webinar sul secondo bando Parco Agrisolare, pubblicato il 21 luglio scorso, che introduce alcune interessanti novità per le imprese. Inserito nell’ambito della Missione 2 del PNRR, il bando riguarda il finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Le risorse disponibili ammontano a circa 1 miliardo di euro, di cui circa 700.000 per la produzione primaria.

Il webinar, che si rivolge alle imprese, vuole essere l’occasione per approfondire i diversi aspetti di questa nuova misura, per la quale c’è grande attesa da parte del mondo agricolo. Verranno illustrate le opportunità per le aziende e le modalità di partecipazione al bando.

All’incontro interverrà il Capo dell’Unità di Missione PNRR del MASAF, Marco Lupo.

Il webinar si svolgerà su TEAMS. E’ possibile registrarsi a questo link.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it