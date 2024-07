La carne di selvaggina: una scelta etica, salubre e sostenibile. Il 19 luglio in Friuli incontro promosso da Confagricoltura

MANZANO (UD) – Confagricoltura Fvg, in collaborazione con l’Ente Tutela Fauna Fvg, organizza per venerdì 19 luglio, alle ore 17.00, presso l’azienda agricola Conti di Maniago, a Manzano (frazione Borgo Soleschiano 10), un incontro informativo dal titolo: “Una scelta etica, salubre e sostenibile: la carne di selvaggina”.

A introdurre l’evento sarà Gianluigi D’Orlandi (L’importanza delle aziende faunistico venatorie), presidente dell’Ente Tutela Fauna Fvg. A seguire, sono previsti gli interventi del direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica della Regione Fvg, Manlio Palei (Peste suina africana, a che punto siamo?); di un rappresentante del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (Nas) di Udine (Tracciabilità e salubrità delle carni di selvaggina, i controlli dall’abbattimento alla tavola) e dell’onorevole Marina Berlinghieri, responsabile per le Relazioni Istituzionali della Fondazione Una-Uomo Natura Ambiente (“Selvatici e buoni”, la filiera della carne di selvaggina è realtà).

Una serie di riflessioni e spunti su un problema, quello della gestione della fauna selvatica, che può trasformarsi da emergenza continua in opportunità come, in parte, lo è già e lo si potrà toccare con mano visitando proprio il macello predisposto alla lavorazione delle carni di selvaggina dell’azienda che ospiterà l’incontro. Uno dei tanti tasselli necessari e utili per costruire una (nuova) filiera di qualità per i prodotti carnei della nostra regione.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. Si consiglia la prenotazione chiamando lo 0432 507013 o scrivendo ad assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it.

