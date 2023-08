Peronospora. Alessia Ambrosi (FDI): Governo vicino a settore vitivinicolo

ROMA – “Lo stanziamento di un milione di euro previsto dal decreto Omnibus destinato al settore vitivinicolo dimostra l’attenzione del governo verso un settore strategico per l’economia della nostra Nazione”.

Lo ha dichiarato Alessia Ambrosi, deputato del Trentino-Alto Adige di Fratelli d’Italia.

“In particolare, questi fondi andranno a quelle imprese colpite dal fungo della peronospora che non beneficiano di risarcimenti da polizze o fondi mutualistici. Il clima di queste ultime settimane ha ancor di più favorito la diffusione di questo fungo in molte zone d’Italia, tra cui il Trentino-Alto Adige, che hanno visto i loro raccolti ridursi enormemente. Gli ingenti danni ai vitigni hanno messo in ginocchio molte imprese agricole ed è a loro che questo decreto è rivolto.

Ringrazio il ministro Lollobrigida per l’attenzione a questo comparto: il governo Meloni si dimostra, ancora una volta, vicina ai lavoratori e alle imprese, soprattutto quelle in difficoltà, e continuerà a fare la sua parte per supportarle e rilanciarle” ha concluso Ambrosi.

