Formazione. Expedia MRCC ancora al fianco della Biosolution Academy della Cattolica del Sacro Cuore

PIACENZA – Expedia MRCC conferma la propria collaborazione didattica nel corso di alta formazione della Biosolution Academy dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La realtà piacentina, specializzata nella consulenza registrativa e legale su prodotti fitosanitari, ha già partecipato come docente alla prima edizione della Biosolution Academy organizzata dalla Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’anno accademico 2022/2023.

I consulenti Expedia hanno curato in particolare le lezioni del corso dedicate agli aspetti regolatori. Nel prossimo anno accademico avranno nuovo spazio nel programma formativo, anche attraverso workshop per affiancare i partecipanti nell’elaborazione e nel potenziamento di casi studio dedicati alle esigenze delle aziende partecipanti.

La Biosolution Academy, che partirà a settembre, è un programma di alta formazione rivolto a laureati, liberi professionisti, agronomi e studenti. L’accademia intende formare una nuova figura professionale che rivesta un ruolo chiave nel settore della ricerca e sviluppo all’interno delle aziende che producono biosoluzioni. Si tratta in sostanza di prodotti e soluzioni –studiate per avere un impatto ambientale ridotto o pressoché nullo – che nutrono le piante e le proteggono dagli attacchi dei parassiti. E quindi rendono la produzione agricola sempre più sostenibile. Biosolution Academy si sviluppa in sette moduli didattici, per un totale di 180 ore di formazione. Durante il corso, i partecipanti potranno formare dei team e curare un progetto per sviluppare nuove soluzioni, partendo da un’idea o da un’esigenza di mercato.

I vari team avranno l’opportunità di avvalersi della formazione qualificata rispetto alle singole aree tematiche trattate dalla Biosolution Academy e per il modulo dedicato al regulatory Expedia è stata coinvolta per fornire tutto il supporto necessario. I consulenti Expedia non solo cureranno le lezioni sugli aspetti regolatori della materia, ma potranno affiancare anche i singoli team di lavoro nello sviluppo di casi studio di approfondimento. In questa fase, potranno guidare i partecipanti nell’ affrontare l’iter necessario per immettere sul mercato il prodotto che viene sviluppato nel progetto.

“Anche quest’anno – commenta Stefano Jondini, amministratore delegato, Expedia sarà presente come docente e tutor della Biosolution Academy organizzata dalla Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Lo sviluppo di nuove tecnologie per la difesa delle piante ha bisogno di uno studio sempre più approfondito. Questo processo non riguarda solo per l’aspetto regolatorio. Sarà infatti necessario offrire supporto alle nuove generazioni che individueranno le alternative ai prodotti di sintesi”.

Iscrizioni al corso aperte fino al 22 Agosto – per info e borse di studio consultare il link: https://inbreve.unicatt.it/exc-biosolution-academy

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it