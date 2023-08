Torna il gusto di Marina Slow: dal 20 al 27 agosto a Marina di Pisa

PISA – Dal 20 al 27 agosto tornano gli appuntamenti di Marina Slow.

La nuova edizione della festa eco-gastronomica è organizzata dal circolo Il Fortino di Marina e da Slow Food Pisa e Colline Pisane, con il patrocinio del Comune di Pisa e di Cna, e il sostegno di Marina Development Corporation e di Unicoop Firenze e della collaborazione della Libreria Erasmus di Pisa.

Otto serate di buona cucina, al circolo Il Fortino di Marina, con musica, oltre alla presenza di banchi con prodotti del territorio e di filiera corta, ma anche un momento, con ospiti diversi, per discutere di temi ambientali. In questa edizione si parlerà del costo del futuro, crisi climatica e benessere dell’umanità, con uno spazio di riflessione tra le scelte di oggi e la possibilità di avere un futuro di vita migliore. Ma non solo, Marina Slow ospiterà anche mostre e libri, degustazioni, aperitivi e dialoghi, anche a misura dei più piccoli con uno spazio giochi interamente dedicato a loro.

Il programma

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it