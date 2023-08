Tovel, escursioni guidate per scoprire storia ed ecologia del lago. Il 21 e 28 agosto

SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN) – Il lago di Tovel, un laboratorio naturale per la ricerca ambientale a lungo termine nazionale e internazionale coordinata da oltre trent’anni dalla Fondazione Edmund Mach, sarà protagonista nelle giornate di lunedì 21 e 28 agosto di un’escursione per far conoscere la storia e gli aspetti ecologici di questo importante specchio d’acqua.