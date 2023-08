Uva e Dintorni: in Trentino dal 1 al 3 settembre la festa del vino

SABBIONARA DI AVIO (TN) – Territorio, arte, cultura, storia e tradizioni: sono i valori che in questi anni la comunità di Avio e dei borghi circostanti ha saputo convogliare in “Uva e dintorni”, una delle più attese manifestazione di fine estate in Vallagarina, territorio a sud di Trento, che da oltre vent’anni richiama nella valle una foltissima schiera di wine lovers, appassionati e turisti.

Il coinvolgente weekend che celebra la vendemmia e si svolge ad anni alterni ad Avio e a Sabbionara di Avio, la pittoresca frazione dominata dal meraviglioso Castello patrimonio del FAI protagonista di questa 22° edizione, è in calendario dal 1° al 3 settembre. Come sempre, a organizzarlo è l’omonimo comitato in collaborazione con il Comune di Avio, con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest.

La ricetta del successo di questo ormai storico evento? Senza dubbio il fitto calendario di eventi studiati per valorizzare non solo i prodotti enologici e le specialità gastronomiche, ma anche la storia di questi luoghi. Non a caso, “Uva e Dintorni” si svolge in una suggestiva atmosfera medievale, accompagnata dalle performance di musici, artisti e giocolieri.

Una ricca “tre giorni” che proporrà non solo degustazioni di vino, allestimento di corti gastronomiche dedicate ai prodotti culinari del luogo e curiose proposte come la cena medievale di venerdì 1° settembre, ma anche visite guidate nei vigneti e al castello, concerti, spettacoli e rievocazioni della vita medievale.

Tra gli appuntamenti clou, la tappa del Palio delle Botti tra le Città del Vino, in programma domenica 3 settembre alle 14.30. Quest’anno a sfidarsi sono le città di Avio, Brentino Belluno (Verona), Grignasco e Maggiora (Novara), Refrontolo e Vittorio Veneto (Treviso) e Suvereto (Livorno). L’attesa è grande, anche perché è proprio il centro della Vallagarina a dominare questa XX edizione. Per saperne di più, basta visitare il sito www.uvaedintorni.it.

