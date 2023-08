Lollobrigida: incentiviamo export e investiamo su qualità, elemento portante della nostra Nazione

RIETI – “La nostra Italia ha in ogni angolo prodotti che la caratterizzano ma anche la capacità di far diventare prodotti locali anche quelli che non arrivano dai nostri territori. È quello che avviene qui alla Fiera mondiale campionaria di Rieti, dove troviamo, oltre ai peperoncini autoctoni, un numero impressionante di varietà che provengono da altri Stati ma che crescono però qui nella terra reatina. In questo modo dimostriamo la nostra capacità di saper interpretare sempre meglio le possibilità della nostra Nazione, anche immaginando nuove potenzialità da mettere a fianco dell’arte, della cucina e della ricerca”.

Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo all’inaugurazione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti.

“È fondamentale ogni contatto con gli altri Stati che permetta di far comprendere l’elemento della qualità, esaltare le potenzialità della nostra Nazione e mettere in condizione sempre più persone di venire a visitare le nostre terre, apprezzarne la biodiversità, l’ambiente e di comprare i nostri prodotti. Dobbiamo continuare a supportare manifestazioni a valenza internazionale come questa di Rieti, per incentivare il nostro export e investire sull’elemento portante dell’Italia, che è la qualità”, ha concluso Lollobrigida.

