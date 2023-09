Riapre la Borsa Merci ad Alessandria: prezzo inadeguato per gli agricoltori, i costi non sono coperti

ALESSANDRIA – Con la riapertura della Borsa Merci della Camera di Commercio di Alessandria e Asti dopo la pausa estiva si è riunita la Commissione Prezzi, la cui rilevazione è saltata per cinque settimane consecutive a causa della protesta di parte agricola per il prezzo del frumento tenero troppo basso.

Il prezzo rilevato è di 20,70-21,20 euro/quintale per il frumento panificabile e 19,70 – 20 euro/quintale per il biscottiero.

Cia e Confagricoltura Alessandria, che avevano disertato le ultime sedute per protesta sindacale, hanno preso parte alla rilevazione odierna per senso di responsabilità verso la Commissione Prezzi e la Camera di Commercio, ma non cambiano il pensiero che ha motivato gli avvenimenti recenti: il prezzo rilevato continua ad essere troppo basso e questo non tutela gli agricoltori.

Commentano i dirigenti delle due Organizzazioni: «Il prezzo continua ad essere inadeguato per i produttori agricoli, i costi non sono coperti. Stiamo interessando i tavoli ministeriali per ottenere un aiuto in relazione alla superficie coltivata perché attualmente stiamo lavorando i campi in perdita economica».

