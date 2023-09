Grandi predatori. De Castro, la gestione dei lupi non è più tabu

STRASBURGO – “La situazione dei lupi e dei grandi carnivori rappresenta un tema centrale per il necessario equilibrio tra agricoltura e natura, sottolineato questa mattina anche dalla Presidente dell’esecutivo Ue Ursula Von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’unione. La Presidente ha ragione, agricoltura e natura devono tornare ad andare di pari passo, ma la relazione tra uomo e ecosistemi evolve nel tempo e gli equilibri vanno governati secondo le esigenze dei diversi territori.”

Così Paolo De Castro, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Ue, intervenendo oggi durante il dibattito in Plenaria sulla situazione di tutela del lupo e degli altri grandi carnivori nell’UE.

“Abbiamo accolto con estremo favore l’annuncio da parte della Commissione di una revisione dello stato di conservazione del lupo, come da noi a lungo richiesto per far fronte alle centinaia di attacchi che i nostri allevatori si sono ormai abituati a subire, soprattutto nelle aree remote e di montagna. Ora però – conclude De Castro – agli annunci devono seguire azioni concrete, non ideologiche, per garantire la flessibilità necessaria a far fronte a una sovrappopolazione che sta mettendo a repentaglio non solo gli equilibri eco-sistemici, ma anche decenni di impegno da parte dell’Unione per la tutela della salute e del benessere degli animali da allevamento.”

