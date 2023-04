Sostenibilità. De Castro, Dichiarazioni UE insostenibili, la Commissione lavori su reali emergenze

BRUXELLES – “Le dichiarazioni da parte dell’esecutivo Ue, secondo cui studi di alcuni scienziati hanno concluso che il sistema di produzione alimentare in Europa non è più sostenibile, né da un punto di vista economico, né sociale, né ambientale, appaiono non solo infondate, ma anche contrastanti con quanto fatto dall’Unione negli ultimi anni in termini di sostenibilità”. Così Paolo De Castro commenta l’interrogazione urgente presentata a seguito del recente scambio di vedute tra gli eurodeputati e alcuni rappresentanti della Commissione europea sul nuovo regolamento sull’uso sostenibile dei pesticidi.

Nell’interrogazione, l’eurodeputato chiede se la Commissione sia d’accordo con questa affermazione e di spiegare su quali dati scientifici si è fatto riferimento durante la discussione. “Tali osservazioni sono in contraddizione con ripetute dichiarazioni del commissario all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski. In particolare – sottolinea De Castro – non più tardi di due anni fa Wojciechowski aveva accolto con favore l’accordo politico provvisorio sulla nuova Politica agricola comune (Pac), affermando che ‘la nuova Pac combina ambizioni più elevate in materia di ambiente, clima e benessere degli animali con una distribuzione più equa dei pagamenti, in particolare alle piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare e ai giovani agricoltori”.

“Per queste ragioni – conclude l’eurodeputato PD – pretendiamo che la Commissione chiarisca la propria posizione per quanto riguarda l’adeguatezza della Pac per conseguire sistemi alimentari sostenibili, tenendo in dovuta considerazione gli enormi passi in avanti fatti dai nostri agricoltori negli ultimi anni”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it